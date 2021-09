Τζόκοβιτς - Μεντβέντεφ 0-3: «Τσάρος» στη Νέα Υόρκη ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κατέκτησε το US Open με νίκη (6-4,6-4,6-4) στον τελικό επί του Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος δεν μπόρεσε να φτάσει στο Calendar Slam και παρέμεινε στα 20 Grand Slam.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νέος "βασιλιάς" στο US Open.

O Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου κατέκτησε το 1ο Grand Slam αφού επικράτησε σε 2.15 με 6-4, 6-4, 6-4 του Νο1 Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς που λύγισε υπό το άγχος της ιστορίας δεν του επέτρεψε να κατακτήσει το 21ο Grand Slam και να συμπληρώσει Calendar (4/4) Slam στο 2021.

O Μεντβέντεφ έγινε ο 1ος Ρώσος μετά από τον Μαράτ Σάφιν (2000) που κατακτά το US Open και μόλις ο 2ος στην ιστορία ενώ ο Σέρβος παρέμεινε στα 20 Grand Slam μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ρώσος θα φύγει από τη Νέα Υόρκη με 2,5 εκατ. δολάρια αλλά θα παραμείνει στο Νο2.

Ο Σέρβος που είχε 27-0 νίκες σε Grand Slam στο 2021 θα χάσει στο 28ο και δύσκολα θα έχει νέα ευκαιρία να πετύχει αυτό που πέτυχε το 1969 ο Ροντ Λέιβερ.

