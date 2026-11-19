Παρελθόν αποτελεί από το Μαρούσι ο Μαξίμ Σαλάς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Το Μαρούσι ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Μαξίμ Σαλάς.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευχαρίστησε τον Λευκορώσο φόργουορντ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Σαλάς σε έξι φετινά παιχνίδια στη GBL μέτρησε μ.ο 7.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Maksim Salash. Τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα του».

