Ζβέρεφ: «Πριν τέσσερα χρόνια αγωνιζόμουν με δύο σπασμένα οστά, τώρα υπάρχει ένα ευτυχισμένο τέλος»

Στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του αναφέρθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, η οποία ήταν πριν τέσσερα χρόνια στο στάδιο όπου κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Roland Garros, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν ξέχασε να κάνει αναφορά στην πιο δύσκολη αθλητική στιγμή, όταν το 2022 στον ημιτελικό με τον Ραφαέλ Ναδάλ είχε υποστεί τον πιο σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του.

Ο 29χρονος - πλέον - κάτοχος Grand Slam κατά τη διάρκεια της απονομής του τόνισε πως στο Philippe Chatrier έχει περάσει τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές της ζωή του. Μάλιστα, τόνισε πως πριν τέσσερα χρόνια τραυματίστηκε σπάζοντας δύο οστά, ενώ φέτος κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Ειδική αναφορά έκανε στον κόσμο, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του και του έδωσε ώθηση να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα.

Οι δηλώσεις του Ζβέρεφ

«Αυτό το γήπεδο είναι τόσο ξεχωριστό για μένα με τόσους πολλούς τρόπους. Έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου σε αυτά τα γήπεδα. Έχω ζήσει και τη χειρότερη στιγμή της ζωής μου εδώ.

Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόμουν σε εκείνη τη γωνία με επτά κατεστραμμένους συνδέσμους και δύο σπασμένα οστά. Έχασα έναν τελικό Grand Slam εδώ πριν από δύο χρόνια. Αλλά τώρα, επιτέλους, υπάρχει ένα ευτυχισμένο τέλος.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό. Ένιωσα πραγματικά ότι ο κόσμος με στήριζε και με ωθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων. Χωρίς εσάς σίγουρα δεν θα είχα κατακτήσει το τουρνουά. Σας ευχαριστώ πολύ».