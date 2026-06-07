Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Αναντολού Εφές με 102-93 και... πέταξε για τους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με τον Γουέιντ Μπάλντγουιν να είναι σε... καυτό βράδυ, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Αναντολού Εφές με 102-93 και... πέταξε για τους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και χάρη στην ευστοχία της, πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς.

Αμφότερες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση, χωρίς κάποια ομάδα να παίρνει διαφορά και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στον πόντο (24-25). Το ίδιο σκηνικό εξελίχθηκε και στο μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης περιόδου, όμως ένα μικρό σερί της Εφές στο φινάλε του ημίχρονο της έδωσε τη διαφορά... ασφαλείας των πέντε πόντων, έχοντας τον Ντέσερ πρωταγωνιστή, σημειώνοντας 14 πόντους στο πρώτο 20λεπτο.

Ercan Osmani ile Brice Dessert arasındaki uyum, mücadelenin ilk sayısını Anadolu Efes hanesine yazdırıyor! 🏀@AnadoluEfesSK 🆚 @FBBasketbol#AvrupanınEnSüperi pic.twitter.com/JzsBsMcyBf — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) June 7, 2026

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, έβρισκε πιο εύκολα τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και διατήρησε το προβάδισμά της (67-63, 30'). Ο Τζόρνταν Λόιντ με εύστοχο τρίποντο στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, έδωσε... αέρα επτά πόντων στην ομάδα του (70-63, 31'). Η Φενέρ μείωσε γρήγορα και δεν άφησε τους γηπεδούχους να... ξεφύγουν, με τον Χολ να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (75-72, 34'), ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισαν στους 75 πόντους. Το φινάλε εξελίχθηκε σε... θρίλερ, με τον Μπάλντγουιν με τρίποντο να κάνει το 82-82, δύο λεπτά πριν το φινάλε, με τον ίδιο να φτάνει τους 25π.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αστόχησε σε τρίποντο με τον Μέλι και ο Λάρκιν μετέπειτα κέρδισε βολές, έκανε το (86-85). Με 29 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Χόρτον-Τάκερ πήγε σε γρήγορη επίθεση και έβαλε ξανά τη Φενέρμπαχτσε μπροστά (86-87) και άφησε 20 δευτερόλεπτα για την Εφές. Ο Λάρκιν κέρδισε το φάουλ, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος και με 1/2 βολές, έστειλε το ματς στην παράταση (87-87, 40').

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Χολ ξεκίνησε εύστοχος και μετά από δικό του τρίποντο έκανε το (89-91), ενώ λίγο αργότερα ο Χόρτον-Τάκερ... διαμόρφωσε το (89-93). Η Εφές αντέδρασε γρήγορα και έκανε το 93-93, όμως ο Μπάλντγουιν συνέχισε να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι και διαμόρφωσε το (93-96). Ο Αμερικανός γκαρντ δεν σταμάτησε! Με τρεις σερί πόντους από βολές, έδωσε... αέρα επτά πόντων στην ομάδα του (93-100) και... σφράγισε τη νίκη για τη Φενέρ.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Γουέιντ Μπλάντγουιν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για την Εφές ξεχώρισε ο Λόιντ με 16 πόντους.

Αντίπαλους της Φενέρμπαχτσε στους τελικούς θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Μπαχτσεσεχίρ - Μπεσίκτας.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 49-44, 67-63, 87-87 κ.δ, 93-102