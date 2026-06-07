Οι Ιταλοί βρήκαν το γκολ στο 18' με τον Εσπόζιτο κόντρα στην Εθνική.

Η Εθνική με πολλά νέα πρόσωπα ξεκίνησε νωχελικά κόντρα στη νεανική και πιο δραστήρια Ιταλία, η οποία άνοιξε το σκορ στο 18'.

Ο Εκατόρ σέντραρε από αριστερά, ο Εσπόζιτο κοντρόλαρε μόνος του στο πέναλτι, εκτέλεσε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε και στον Χατζηδιάκο και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου για το 0-1.

Το 0-1