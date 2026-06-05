Roland Garros: Πέρασε στον τελικό άνευ αγώνος ο Κομπόλι
Ο Φλάβιο Κομπόλι πριν περίπου μία ώρα από τον δεύτερο ημιτελικό του Roland Garros είδε τον αντίπαλό του, Ματέο Αρνάλντι, ν' αποσύρεται από το τουρνουά. Ο Ιταλός τενίστας θα βρεθεί στο τελευταίο ματς της διοργάνωσης κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Γιακούμπ Μένσικ.
Χωρίς δεύτερο ημιτελικό θα ολοκληρωθεί το Roland Garros φέτος. Μετά τον τρίωρο αγώνα ανάμεσα σε Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Γιακούμπ Μένσικ είχε σειρά ο ιταλικός ημιτελικός ανάμεσα σε Ματέο Αρνάλντι και Φλάβιο Κομπόλι. Βέβαια, ο πρώτος λίγη ώρα πριν τον δεύτερο ημιτελικό αποσύρθηκε λόγω βαριάς ίωσης.
Το γεγονός αυτό γνωστοποίησαν και οι διοργανωτές μέσω των social media του Roland Garros. «Εξαιτίας ιογενούς ασθένειας, ο Αρνάλντι αναγκάστηκε ν' αποσυρθεί από τον ημιτελικό κόντρα στον Κομπόλι. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, Ματέο» γράφτηκε στη δημοσίευση στον λογαριασμό της διοργάνωσης.
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Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.
Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
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