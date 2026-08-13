Ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν στο 11' ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ζίβκοβιτς είχε μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες.

Στο 11' ο Παβλένκα με εντυπωσιακή απόκρουση είπε όχι στην προβολή του Τσβέτκοβιτς κρατώντας το μηδέν στην εστία του.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ζίβκοβιτς με πλασέ δεν μπόρεσε να σημαδέψει τη γωνία, στην πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.