Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Η σπουδαία επέμβαση του Παβλένκα και η ευκαιρία του Ζίβκοβιτς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν στο 11' ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ζίβκοβιτς είχε μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες.
Στο 11' ο Παβλένκα με εντυπωσιακή απόκρουση είπε όχι στην προβολή του Τσβέτκοβιτς κρατώντας το μηδέν στην εστία του.
Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ζίβκοβιτς με πλασέ δεν μπόρεσε να σημαδέψει τη γωνία, στην πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.