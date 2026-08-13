Η Μπεσίκτας απέκλεισε την Χράντετς Κράλοβε κι έτσι ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την ομάδα της Τσεχίας.

Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 περίμενε την αντίπαλό του στα playoffs του Conference League. Το τριφύλλι περίμενε την ηττημένη του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase κι από τη στιγμή που οι Τούρκοι νίκησαν στην Τσεχία 1-0 ήταν το ακλόνητο φαβορί. Η Μπεσίκτας με δεύτερη νίκη, επίσης με 1-0, στο γήπεδό της έστειλε τη Χράντετς Κράλοβε στον δρόμο του Παναθηναϊκού.

Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού για τα playoffs, λοιπόν, του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στην Τσεχία μία εβδομάδα αργότερα στις 27/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Όσον αφορά το κανάλι που θα μεταδώσει τον πρώτο αγώνα εντός έδρας, θα είναι ο ΣΚΑΪ και είναι και το φαβορί για τη ρεβάνς.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο να θυμίσουμε ότι έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή κι απομένει να πετύχουν το ίδιο οι «πράσινοι» και ο ΠΑΟΚ.