Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των αγώνων με τη Χράντετς Κράλοβε και το κανάλι
Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 περίμενε την αντίπαλό του στα playoffs του Conference League. Το τριφύλλι περίμενε την ηττημένη του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase κι από τη στιγμή που οι Τούρκοι νίκησαν στην Τσεχία 1-0 ήταν το ακλόνητο φαβορί. Η Μπεσίκτας με δεύτερη νίκη, επίσης με 1-0, στο γήπεδό της έστειλε τη Χράντετς Κράλοβε στον δρόμο του Παναθηναϊκού.
Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού για τα playoffs, λοιπόν, του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς στην Τσεχία μία εβδομάδα αργότερα στις 27/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.
Όσον αφορά το κανάλι που θα μεταδώσει τον πρώτο αγώνα εντός έδρας, θα είναι ο ΣΚΑΪ και είναι και το φαβορί για τη ρεβάνς.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο να θυμίσουμε ότι έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή κι απομένει να πετύχουν το ίδιο οι «πράσινοι» και ο ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.