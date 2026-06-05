Στον τελικό του Roland Garros προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας του Γιακούμπ Μένσικ με 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Τη νικηφόρα πορεία του στο Roland Garros συνεχίζει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα λάβει μέρος στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Γερμανός τενίστας στον πρώτο ημιτελικό του θεσμού πήρε τη νίκη με 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 επί του Γιακούμπ Μένσικ και προκρίθηκε στον τελευταίο ματς του χωμάτινου Grand Slam.

Ο Νο.3 του κόσμου επιβεβαίωσε το γεγονός πως ήταν φαβορί στην αναμέτρηση και εντός των τεσσάρων γραμμών. Ήταν πολύ σταθερός πίσω από τα σερβίς του, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του. Πλέον, ο 29χρονος τενίστας θα διεκδικήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του και συνάμα τον 25ο τίτλο.

Το πρώτο σετ κύλησε με τους δύο τενίστες να είναι πολύ καλοί με τις μπάλες στα χέρια! Ο πρώτος που απείλησε με break ήταν ο Τσέχος τενίστας, ο οποίος έχασε και τις τρεις ευκαιρίες που του εμφανίστηκαν. Ό,τι δεν έκανε ο Μένσικ κατάφερε να το πράξει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, κάνοντας break στο 11ο game του σετ. Στο αμέσως επόμενο game ο Γερμανός έκλεισε το σετ με 7-5 και πήρε προβάδισμα στον ημιτελικό.

Στο δεύτερο σετ, ο Νο.3 του κόσμου... κατάπιε τον αντίπαλό του με το πολύ καλό μομέντουμ που είχε. Με δύο breaks στο ενεργητικό του διαμόρφωσε πολύ γρήγορα το 6-2 και διπλασίασε τα σετ του στον ημιτελικό. Βέβαια, αντίστοιχη ήταν η απάντηση του Γιακούμπ Μένσικ στο επόμενο σετ. Ο Νο.27 του κόσμου ήταν με την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να βγάλει αντίδραση. Έτσι έκανε και με σκορ 6-3 μείωσε στα σετ.

Το ματς οδηγήθηκε σε τέταρτο σετ, στο οποίο ο Αλεξαντερ Ζβέρεφ βρήκε από πολύ νωρίς βρήκε break (2-0). O Γερμανός τενίστας βρήκε στο τέταρτο game δύο break points, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει σε ακόμη ένα break. Παρόλα αυτά, ο Ζβέρεφ διατήρησε το προβάδισμά του χωρίς ν' απειληθεί από τον Γιακούμπ Μένσικ με σκορ 6-3 κατέκτησε το τρίτο του προσωπικό σετ και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.