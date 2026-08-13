Παναθηναϊκός: Νέα νίκη της Μπεσίκτας και η Χράντετς απέναντι στους Πράσινους
Η ανακοίνωση της μεταγραφής του Βλάχοβιτς συνοδεύτηκε κι από πρόκριση για την Μπεσίκτας, η οποία επικράτησε 1-0 της Χράντετς στην Κωνσταντινούπολη. Ηταν η δεύτερη νίκη των Τούρκων που έστειλαν τους Τσέχους στα Playoffs του Conference και απέναντι στον Παναθηναϊκό! Η Μπεσίκτας έπειτα την εκτός έδρας νίκη, κατάφεραν να νικήσουν κι εντός έδρας, χωρίς ωστόσο να εντυπωσιάσουν. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν, ωστόσο η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής. Tη διαφορά στην αναμέτρηση έκανε ένας Τσέχος, αλλά φορούσε τα... ασπρόμαυρα.
Η Μπεσίκτας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πίεσε από νωρίς και προσπάθησε να γίνει απειλητική. Μάλιστα, στην πρώτη της καλή στιγμή, είχε δοκάρι με τον Κοκτσού. Η Χράντετς, ωστόσο, ισορρόπησε την αναμέτρηση, ανέβασε την ένταση στην άμυνά της και κατάφερε να κρατήσει την Μπεσίκτας μακριά από την περιοχή της.
Ωστόσο, η πίεση των Τούρκων στα τελευταία λεπτά έφερε αποτέλεσμα. Στο 40’ ο Ολαϊτάν με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Τσέρνι, ο οποίος με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Χράντετς πήρε περισσότερα ρίσκα στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβασε τις γραμμές της. Στο 61’ είχε καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως ο Μίχαλικ αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Οι Τσέχοι απείλησαν ξανά στο 80’, αλλά ο Ουμάρ δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά. Η Μπεσίκτας, από την πλευρά της, θα μπορούσε να «κλειδώσει» τη νίκη στο 86’, όμως ο Τροσάρ, στην πρώτη του εμφάνιση, δεν κατάφερε να βρει στόχο από καλή θέση.
Χράντετς (3-4-2-1): Ζάντραζιλ - Ουνρίτσατ, Τσίχακ, Τσεχ - Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ (74' Τρούμπατς), Χόρακ - Σλόντσικ (64' Ουμάρ), Φαν Μπούρεν (74' Βλκάνοβα) - Μίχαλικ
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