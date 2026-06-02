Ο Ζβέρεφ εντυωπωσιακά στα ημιτελικά του Roland Garros

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξεμπέρδεψε στα τρία σετ τον αγώνα του με τον Ράφαελ Χοδάρ κι εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Roland Garros.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ έτσι όπως έχει εξελιχθεί το τουρνουά ανδρών στο Roland Garros, έχει την ευκαιρία ζωής να φθάσει στην κατάκτηση τίτλου σε Grand Slam, ο ίδιος αποποιείται τον τίτλο του φαβορί, όμως φρόντισε να εξασφαλίσει με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά, νικώντας τον Ράφαελ Χοδάρ με 7-6(3), 6-1, 6-3.

Σε δύο ώρες και 25 λεπτά ο 29χρονος Γερμανός προκρίθηκε για 5η φορά τα τελευταία έξι χρόνια στα ημιτελικά του Roland Garros και ήταν φιναλίστ το 2024 απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.

Τώρα ο Ζβέρεφ σταμάτησε την ξέφρενη πορεία του 19χρονου Ισπανού Ράφαελ Χοδάρ, που έκανε ντεμπούτο στο Roland Garros, ενώ είχε μια πρόκριση τον Ιανουάριο στο Australian Open.

O Xoδάρ προηγήθηκε με 5-2 στο 1ο σετ, όμως δεν το κατέκτησε κι εκεί κρίθηκε σε μεγάλο ποσοστό ο προημιτελικός. Ο Ζβέρεφ ισοφάρισε σε 5-5 και 6-6, κυριάρχησε στο tie break και με 7-6(3) κατέκτησε το σετ σε 66 λεπτά.

Σε άλλα 60 λεπτά ο Ζβέρεφ κατέκτησε τα δύο επόμενα σετ, που έκριναν τον προημιτελικό, τελείωσε τον αγώνα με 80% (72/90) στο 1ο σερβίς, 35 winners, άλλα τόσα αβίαστα λάθη, ενώ δέχθηκε μόλις ένα break. O αντίπαλός του στα ημιτελικά θα προκύψει από το παιχνίδι ανάμεσα στον Γιάκουμπ Μένσικ και τον Ζοάο Φονσέκα.