Γνωστό έγινε το πρώτο ζευγάρι του ημιτελικού στο ταμπλό γυναικών του Roland Garros. Μετά τη Μίρα Αντρέεβα, η Μάρτα Κόστιουκ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του θεσμού, επικρατώντας με 6-3, 2-6, 6-2 της Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Νο.15 στον κόσμο ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση και πολύ γρήγορα πήρε προβάδισμα τριών games (4-1). Βέβαια, η Σβιτολίονα βρήκε αντίδραση παίρνοντας πίσω το break, αλλά πολύ γρήγορα η συμπατριώτισσα της πραγματοποίησε ακόμη ένα break (5-3). Με τις μπάλες στα χέρια η Κόστιουκ δεν λάθεψε και με 6-3 κατέκτησε το πρώτο σετ και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ ήρθε η σειρά για την Ελίνα Σβιτολίνα να πάρει τα ηνία στο ματς. Όπως η Κόστιουκ στο πρώτο σετ, έτσι και η Νο.7 στον κόσμο κατάφερε να βρει άμεσα προβάδισμα τριών games (4-1). H ίδια, μάλιστα, το διατήρησε και στο 8ο game βρήκε ακόμη ένα break για να διαμορφώσει το 6-2 και να στείλει σε τρίτο και τελευταίο σετ τον προημιτελικό.

Το τρίτο σετ ήταν γεμάτο break. Οι δύο αθλήτριες, αρχικά, αντάλλαξαν δύο φορές break (2-2). H Μάρτα Κόστιουκ, όμως, ήταν αυτή που πήρε προβάδισμα... σπάζοντας το σερβίς της αντιπάλου της (3-2). Από εκεί και πέρα η Σβιτολίνα δεν κατάφερε να πάρει άλλο game και να υπερασπιστεί το σερβίς της, με την Κόστιουκ να κάνει το 6-2 και να πανηγυρίζει τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά.