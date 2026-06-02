Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros πήρε η Μίρα Αντρέεβα, επικρατώντας με 6-0, 6-3 της Σοράνα Κιρστέα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά της νεαρής τενίστριας που θα λάβει μέρος στα ημιτελικά του γαλλικού Grand Slam.

Mirra Andreeva is through to the semifinals for a second time! #RolandGarros pic.twitter.com/wBcKpanXrH June 2, 2026

Κάτω από την κλειστή οροφή του Philippe Chatrier, η Ρωσίδα τενίστρια νίκησε σε λιγότερο από μία ώρα (56 λεπτά) της Ρουμάνας αντιπάλου της. Η Νο.8 του κόσμου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο πρώτο σετ, όπως μαρτυρά και το σκορ. Χωρίς να χάσει service game, αλλά και με τρία breaks η 19χρονη πέτυχε bagel (6-0) και πήρε προβάδισμα στον αγώνα.

The No.8 seed claims the first set over Cirstea in just 24mins 6-0.#RolandGarros pic.twitter.com/7mFg7gckeF June 2, 2026

Στο δεύτερο σετ, η Κιρστέα παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική, προσπαθώντας να διακόψει τον πολύ καλό ρυθμό της Αντρέεβα. Βέβαια, ήταν η πρώτη που δέχθηκε break (3-2), παρόλα αυτά το πήρε αμέσως πίσω (3-3). Με το σκορ ισόπαλο για τις δύο τενίστριες, η Ρωσίδα τενίστρια πραγματοποίησε ένα σερί 3-0 και διαμόρφωσε το 6-3 για να κατακτήσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Στον ημιτελικό, η Μίρα Αντρέεβα περιμένει τη νικήτρια του προημιτελικού ανάμεσα σε Ελίνα Σβιτολίνα και Μάρτα Κόστιουκ.