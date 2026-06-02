Roland Garros: Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά πήγε στην Αντρέεβα
Το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros πήρε η Μίρα Αντρέεβα, επικρατώντας με 6-0, 6-3 της Σοράνα Κιρστέα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά της νεαρής τενίστριας που θα λάβει μέρος στα ημιτελικά του γαλλικού Grand Slam.
Mirra Andreeva is through to the semifinals for a second time! #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
Κάτω από την κλειστή οροφή του Philippe Chatrier, η Ρωσίδα τενίστρια νίκησε σε λιγότερο από μία ώρα (56 λεπτά) της Ρουμάνας αντιπάλου της. Η Νο.8 του κόσμου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο πρώτο σετ, όπως μαρτυρά και το σκορ. Χωρίς να χάσει service game, αλλά και με τρία breaks η 19χρονη πέτυχε bagel (6-0) και πήρε προβάδισμα στον αγώνα.
Στο δεύτερο σετ, η Κιρστέα παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική, προσπαθώντας να διακόψει τον πολύ καλό ρυθμό της Αντρέεβα. Βέβαια, ήταν η πρώτη που δέχθηκε break (3-2), παρόλα αυτά το πήρε αμέσως πίσω (3-3). Με το σκορ ισόπαλο για τις δύο τενίστριες, η Ρωσίδα τενίστρια πραγματοποίησε ένα σερί 3-0 και διαμόρφωσε το 6-3 για να κατακτήσει το σετ και να πανηγυρίσει τη νίκη.
Στον ημιτελικό, η Μίρα Αντρέεβα περιμένει τη νικήτρια του προημιτελικού ανάμεσα σε Ελίνα Σβιτολίνα και Μάρτα Κόστιουκ.
