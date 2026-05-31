Η Ελίνα Σβιτόλινα και η Μάρτα Κόστιουκ συνθέτουν τον πρώτο χρονικά προημιτελικό, που προέκυψε στο απλό γυναικών στο Roland Garros.

Ουκρανικό χρώμα έχει ο πρώτος χρονικά προημιτελικός γυναικών στο Roland Garros, με την Ελίνα Σβιτόλινα και τη Μάρτα Κόστιουκ να κλείνουν ραντεβού για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Ελίνα Σβιτόλινα χρειάστηκε την ανατροπή απέναντι στην Μπελίντα Μπέντσιτς και την πέτυχε, επικρατώντας με 4-6, 6-4, 6-0 και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά, από το κάτω μέρος του ταμπλό, που μετά τον αποκλεισμό της Έλενα Ριμπάκινα άλλαξε τα δεδομένα στον δρόμο μέχρι τον τελικό.

Η Σβιτόλινα πέτυχε τη 10η σερί νίκη της, καθώς προέρχεται από τον θρίαμβό της στη Ρώμη. Θα αγωνιστεί για 6η φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά στο Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), ψάχνοντας την πρώτη της παρουσία στα ημιτελικά.



H Kόστιουκ υποχρέωσε τη Σβιόντεκ στην 4η ήττα της από το 2019 στο Παρίσι

Αντίπαλός της θα είναι η Μάρτα Κόστιουκ, η 24χρονη συνεχίζει τη δική της εκπληκτική πορεία, νικώντας την Ίγκα Σβιόντεκ με 7-5, 6-1, για την πρόκριση στον 2ο προημιτελικό της καριέρας της σε Grand Slam, μετά αυτόν στο Australian Open το 2024.

Η Σβιόντεκ με τους τρεις διαδοχικούς τίτλους στο Roland Garros (2022, 2023, 2024) γνώρισε μόλις την 4η ήττα της στο γαλλικό όπεν από την πρώτη της παρουσία το 2019.

Εκείνη τη χρονιά ηττήθηκε από τη Σιμόνα Χάλεπ με 6-1, 6-0 στον 4ο γύρο, το 2021 ηττήθηκε από τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά με 6-4, 6-4 και πέρυσι από την Αρίνα Σαμπαλένκα στα ημιτελικά με 6-7(1), 6-4, 0-6.

Η Κιρστέα επιστρέφει στα προημιτελικά 17 χρόνια μετά

Η Σοράνα Κιρστέα διάγει μια δεύτερη αθλητική νιότη, η 36χρονη παίκτρια από τη Ρουμανία ξεπέρασε το εμπόδιο και της Κινέζας, Σιγιού Γουάνγκ με 6-3, 7-6(4) για τη δική της πρόκριση στα προημιτελικά. Η Κιρστέα πρωτοεμφανίστηκε στο Roland Garros το 2008, αυτή είναι η 17η συμμετοχή της και μετά το 2009 θα δώσει το «παρών» και πάλι στα προημιτελικά.

Με τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Μίρα Αντρέεβα και την Ελβετίδα Τζιλ Τάιχμαν, ο τελευταίος αγώνας του 4ου γύρου στο κάτω μέρος του ταμπλό, η Κιρστέα θα διεκδικήσει τον πρώτο ημιτελικό της καριέρας της σε Grand Slam.