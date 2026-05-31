Χαμός στο Roland Garros: Διαιτήτρια αναγκάστηκε να κατέβει από τη θέση της για να χωρίσει τους δύο αθλητές - «Κόφτε το και οι δύο!»

Ο Φράνσις Τιαφό «πιάστηκε» στα χέρια με τον Χάιμε Φαρία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τους στο Ρολάντ Γκαρός, με τη διαιτήτρια του αγώνα να επεμβαίνει για να τους σταματήσει.

Ο Φράνσις Τιαφό αναμετρήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/05) με τον Χάιμε Φαρία, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Roland Garros και επικράτησε με 3-2 στα σετ (4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2), ολοκληρώνοντας μία επική ανατροπή.

Ο συγκεκριμένος αγώνας βέβαια «στιγματίστηκε» από έναν διαπληκτισμό που σημειώθηκε λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, καθώς μία αμφισβητούμενη φάση στην αρχή του 5ου σετ ήταν αρκετή για να κάνει τον Αμερικανό τενίστα να εκνευριστεί.

Πιο συγκεκριμένα, η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Τιαφό, ο οποίος εκείνη την ώρα προηγούνταν με 2-1 στο πέμπτο σετ, ένιωσε ένα από τα σερβίς του Φαρία να προσγειώνεται εκτός γηπέδου.

Αφού το σουτ ελέγχθηκε από τις κάμερες και επιβεβαιώθηκε ότι ήταν εντός πεδιάς κατά ένα χιλιοστό, οι δύο αθλητές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται, αναγκάζοντας τη διαιτητή να κατέβει από την καρέκλα της και να τους απευθυνθεί.

«Αυτό πρέπει να σταματήσει, όλα αυτά, όλα αυτά, Τζέιμι, Τζέιμι, όλα αυτά ειλικρινά, θα μιλήσω και στους δύο σας, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν», τόνισε η ρέφερι στους δύο άνδρες.

«Γιατί δεν σταματάς να προσπαθείς να φέρεσαι σαν να είσαι σκληρός; Δεν είσαι σκληρός αδερφέ, απλώς παίξε», αποκρίθηκε τότε ο Τιαφό στον Φαρία.

"Why don't you quit trying to act like you're tough? You're not hard bro, just play." 😳



Όταν ο Πορτογάλος αμφισβήτησε τη συμπεριφορά του Τιαφό, η διαιτητής απάντησε: «Και εσύ το ίδιο έκανες, οπότε σε παρακαλώ. Συμπεριφέρσου σαν να μην έχεις πει τίποτα ούτε για αυτόν ούτε για μένα».

Στο τέλος βέβαια, ο Αμερικανός ήταν αυτός ο οποίος γέλασε τελευταίος, καθώς ολοκλήρωσε μια ανατροπή δύο σετ και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά του Παρισίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης πάντως, ο Τιαφό τόνισε πως του έκανε καλό αυτή η διαμάχη, καθώς ήρθε σε ένα κομβικό χρονικά σημείο και παράλληλα παρομοίασε τον αντίπαλο του με αθλητή του... μποξ.

«Το χρειαζόμουν αυτό, επειδή ήμουν μπροστά στο σκορ εκείνη τη στιγμή, αλλά είμαι ακόμα λίγο νευρικός. Και εκείνος τιτίβιζε. Σίγουρα μου έκανε πολύ trash talking. Νόμιζε ότι ήταν ο [πυγμάχος] Ράιαν Γκαρσία ή κάτι τέτοιο».