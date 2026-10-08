Να ασχοληθεί με την προπονητική σκέφτεται ο Τόνι Κρόος όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, με τον Γερμανό να έχει πάντα στο μυαλό του τους «μερένχες» για το μέλλον.

Ο Τόνι Κρόος αν και έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, σκέφτεται να επιστρέψει στη δράση, αλλά σε διαφορετικό ρόλο.

Όπως αποκαλύπτει η Ισπανική «AS», ο πρώην Γερμανός διεθνής, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τους «μερένχες», σκέφτεται να ασχοληθεί με την προπονητική και μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα θα είναι πάντα στα πλάνα του.

Ο Κρόος έχει ήδη το δίπλωμα προπονητή μέχρι το επίπεδο της τρίτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τη RFEF ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών που προορίζεται για πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θα πραγματοποιηθεί τη σεζόν 2027-28.

Kroos, en el camino de ser entrenador 🇩🇪 El alemán ha hecho llegar a la RFEF que estaría interesado en formar parte del curso de entrenadores reservado a futbolistas profesionales @jfelixdiaz https://t.co/h4XhZQOnCy October 8, 2026

Μετά από αυτό, θα αποκτήσει άδεια UEFA A και ίσως κάποια στιγμή θα μπορέσει να βρεθεί ξανά στη Ρεάλ, έχοντας διαφορετικό ρόλο.