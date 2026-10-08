Κρόος: Σκέφτεται την επιστροφή του ποδόσφαιρο σε άλλον ρόλο
Ο Τόνι Κρόος αν και έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, σκέφτεται να επιστρέψει στη δράση, αλλά σε διαφορετικό ρόλο.
Όπως αποκαλύπτει η Ισπανική «AS», ο πρώην Γερμανός διεθνής, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέπτυξε ισχυρούς δεσμούς με τους «μερένχες», σκέφτεται να ασχοληθεί με την προπονητική και μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα θα είναι πάντα στα πλάνα του.
Ο Κρόος έχει ήδη το δίπλωμα προπονητή μέχρι το επίπεδο της τρίτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τη RFEF ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών που προορίζεται για πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θα πραγματοποιηθεί τη σεζόν 2027-28.
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Kroos, en el camino de ser entrenador 🇩🇪 El alemán ha hecho llegar a la RFEF que estaría interesado en formar parte del curso de entrenadores reservado a futbolistas profesionales @jfelixdiaz https://t.co/h4XhZQOnCy— Diario AS (@diarioas) October 8, 2026
Μετά από αυτό, θα αποκτήσει άδεια UEFA A και ίσως κάποια στιγμή θα μπορέσει να βρεθεί ξανά στη Ρεάλ, έχοντας διαφορετικό ρόλο.
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