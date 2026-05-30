Το αντίο του Κόλεφ σε ΠΑΟΚ: «Αυτός ο Σύλλογος μου πρόσφερε περισσότερα από το βόλεϊ»

Ο νυν κεντρικός του Παναθηναϊκού, Νικολάι Κόλεφ με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι «ασπρόμαυροι» του προσέφεραν περισσότερα από το βόλεϊ.

Μετά από ενάμιση χρόνο στον οποίο πρόσφερε στον ΠΑΟΚ και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας, ο Νικολάι Κόλεφ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο Βούλγαρος κεντρικός με μήνυμά του στα social αποχαιρέτησε τους «ασπρόμαυρους» μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για την πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά ο Κόλεφ ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστώ ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ Θεσσαλονίκη.

Για αυτόν τον υπέροχο ενάμιση χρόνο και για την ευκαιρία που μου δώσατε να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτός ο σύλλογος μου πρόσφερε πολύ περισσότερα από το βόλεϊ. Μου χάρισε φιλίες, αναμνήσεις, προκλήσεις και μαθήματα που θα κουβαλώ μαζί μου για πολύ καιρό.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο και τους φιλάθλους που αποτέλεσαν μέρος αυτού του ταξιδιού.

Δεν καταφέραμε να πετύχουμε όλα όσα ονειρευτήκαμε, όμως είμαι περήφανος για όσα χτίσαμε μαζί και για τον τρόπο με τον οποίο παλέψαμε μέχρι το τέλος.

Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξη, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις.

Εις το επανιδείν».