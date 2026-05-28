Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε έναν απίθανο πόντο κόντρα στον Βαλεντίν Ρογιέ και έκανε όλο το στάδιο να παραμιλάει.

Συνεχίζεται η πορεία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό Roland Garros, καθώς ο Σέρβος τενίστας επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Βαλεντίν Ρογιέ και πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του τουρνουά, για 21η φορά στην καριέρα του!

Ο 39χρονος μύθος του τένις θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα, έχοντας ξοδέψει αρκετή ενέργεια απέναντι στον Ρογιέ, η οποία όμως χάρισε και ένα απίθανο στιγμιότυπο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 4ου σετ ο Νόλε πήρε έναν... απίθανο πόντο around the net, αναγκάζοντας το κοινό να «ουρλιάξει» από χαρά και τον αντίπαλό του να παρακολουθεί με ένα βλέμμα γεμάτο απορία.