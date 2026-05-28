Τζόκοβιτς: Ο απίθανος πόντος και η αντίδραση του Ρογιέ (vid)
Συνεχίζεται η πορεία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό Roland Garros, καθώς ο Σέρβος τενίστας επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Βαλεντίν Ρογιέ και πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του τουρνουά, για 21η φορά στην καριέρα του!
Ο 39χρονος μύθος του τένις θα αντιμετωπίσει τον Ζοάο Φονσέκα, έχοντας ξοδέψει αρκετή ενέργεια απέναντι στον Ρογιέ, η οποία όμως χάρισε και ένα απίθανο στιγμιότυπο.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 4ου σετ ο Νόλε πήρε έναν... απίθανο πόντο around the net, αναγκάζοντας το κοινό να «ουρλιάξει» από χαρά και τον αντίπαλό του να παρακολουθεί με ένα βλέμμα γεμάτο απορία.
NOVAK DJOKOVIC HITS AN AROUND THE NET POST WINNER AT ROLAND GARROS.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026
39 years old and still doing things like this.
🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/kNzfp5PhTt
