Το gazzetta.gr αποκαλύπτει το περίεργο καλοκαίρι του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος επί της ουσίας ποτέ δεν έφτασε κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει στην Αλ Σαμπάμπ, όμως η μέχρι τώρα παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς από έναν ποδοσφαιριστή με τη δική του ποιότητα και το δικό του συμβόλαιο. Ο Πορτογάλος έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής μόλις σε τρία παιχνίδια στη Saudi Pro League, ενώ και στα τρία ξεκίνησε βασικός, αλλά και στα τρία αντικαταστάθηκε.

Η πρώτη του συμμετοχή ήρθε στις 30 Αυγούστου, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Χαζέμ. Ο Ποντένσε βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα και αγωνίστηκε μέχρι το 62ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με 1-1. Στις 4 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ξανά βασικός απέναντι στην Αλ Χιλάλ, πριν αντικατασταθεί στην ανάπαυλα. Τρία 24ωρα αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήρε και πάλι φανέλα βασικού κόντρα στην Αλ Κχαλούντ, αγωνιζόμενος για 45 λεπτά.

Συνολικά, δηλαδή, έχει καταγράψει μόλις περίπου 152 λεπτά στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, χωρίς γκολ ή ασίστ. Τα διαθέσιμα στατιστικά καταγράφουν επίσης ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν δεν ήταν διαθέσιμος, ενώ είχε προηγηθεί μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την περίπτωση του Ποντένσε ενδιαφέρουσα και από την πλευρά της μεταγραφικής αγοράς. Το καλοκαίρι υπήρξε αρκετή συζήτηση για το μέλλον του. Ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό είχε ολοκληρωθεί και ο Πορτογάλος επέστρεψε στην Αλ Σαμπάμπ, με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει να παραμένει ανοικτό. Μάλιστα, υπήρξε περίοδος κατά την οποία αρκετοί περίμεναν ότι, εφόσον έμενε ελεύθερος από τους Σαουδάραβες, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για πιθανή επιστροφή του στον Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, δεν έδειξε από την αρχή ότι ήταν αποφασισμένος να κινηθεί ξανά για τον ποδοσφαιριστή. Η στάση των «ερυθρόλευκων» ήταν να στραφεί σε άλλες λύσεις και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα με τις κινήσεις που έγινε. Ποτέ δεν ήταν στις επιλογές του Ολυμπιακού.



Την ίδια στιγμή, ο Ποντένσε δεν έμεινε χωρίς ενδιαφέρον στην αγορά. Υπήρξαν αναφορές από την Τουρκία ότι ομάδες της χώρας είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στην περίπτωσή του. Το τουρκικό ενδιαφέρον ήταν ένα από τα στοιχεία που κράτησαν ανοικτή τη συζήτηση για το μέλλον του, ειδικά από τη στιγμή που η παραμονή του στην Αλ Σαμπάμπ δεν θεωρούνταν δεδομένη. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια: δεν προέκυψε κάποια σοβαρή, συγκεκριμένη πρόταση από τουρκικό σύλλογο που να έφτασε στην Αλ Σαμπάμπ και να έβαλε πραγματικά τη μεταγραφή σε τροχιά ολοκλήρωσης. Υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε συζήτηση, υπήρχαν σενάρια, αλλά όχι η πρόταση εκείνη που θα άλλαζε τα δεδομένα.

Κάπως έτσι, ο χρόνος πέρασε, το μεταγραφικό παράθυρο έκλεισε και ο Ποντένσε παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία. Και πλέον η εικόνα που παρουσιάζει είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί το καλοκαίρι. Η Αλ Σαμπάμπ τον χρησιμοποιεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ως βασικό όταν είναι διαθέσιμος, όμως οι συμμετοχές του είναι ελάχιστες. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το ξεκίνημα της σεζόν του επηρεάστηκε από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για αρκετό διάστημα, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί άργησε να μπει στο αγωνιστικό πλάνο.

Για τον Ολυμπιακό, η ιστορία έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Ο Ποντένσε είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον του Ρέντη, έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, από την αρχή του καλοκαιριού δεν υπήρξε εικόνα ότι οι Πειραιώτες θα έμπαιναν σε μία νέα περιπέτεια με κάθε κόστος. Οι προϋποθέσεις για να προχωρούσε ένα τέτοιο σενάριο θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένες και αυτές βέβαια πάντοτε τελούν υπό αμφισβήτηση, γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν «ψηνόταν». Κι αν καταλαβαίνουμε καλά, δεν «ψηνόταν» ούτε το ίδιο το κλαμπ.

Τίποτα λοιπόν δεν άλλαξε. Ο Ποντένσε έμεινε στην Αλ Σαμπάμπ, η Τουρκία δεν προχώρησε σε πρόταση που να αλλάξει τα δεδομένα και ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Και τώρα, στις πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν, ο Πορτογάλος μετρά μόλις τρία παιχνίδια ως βασικός, χωρίς γκολ ή ασίστ.

Η σεζόν ασφαλώς έχει πολύ δρόμο μπροστά της, όμως, μπορεί η κατάσταση να διαμορφωθεί τον χειμώνα. Βλέπετε, οι Τούρκοι δεν τον έχουν βγάλει από το μυαλό τους. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκάθαρα δείχνει να τον έχει βγάλει...