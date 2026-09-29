Όταν ο Φουστέρ είχε ανοίξει την καρδιά του στο Gazzetta: «Η Ελλάδα θα είναι πάντα σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα»

Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Φουστέρ βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, το Gazzetta θυμάται την εξομολόγησή του για τη χώρα που έγινε «δεύτερο σπίτι» του.

Ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο, βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Ισπανός, που συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι ποδοσφαιριστές με τους Ερυθρόλευκους, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο, αλλά και μια σχέση με τη χώρα που, όπως είχε εξομολογηθεί στο Gazzetta, παραμένει ιδιαίτερη.

Ο 44χρονος πλέον Φουστέρ έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Πειραιά. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και σε 169 συμμετοχές κατέγραψε 45 γκολ και 26 ασίστ.

Η Ελλάδα για αυτόν έγινε το... δεύτερο σπίτι του, δείτε τι είχε πει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta με αφορμή τα 100 χρόνια του συλλόγου:



-Tι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα;

«Αυτό που μου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα είναι η σύνδεση με τους ανθρώπους, τους οπαδούς και η ατμόσφαιρα. Οι Έλληνες οπαδοί είναι απίστευτα παθιασμένοι και πιστοί, και παίζοντας σε μπροστά τους ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό. Τα γήπεδα ήταν γεμάτα ενέργεια και η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Μου λείπει επίσης η κουλτούρα, το φαγητό, ο καιρός και ο χαλαρός τρόπος ζωής. Και φυσικά, μου λείπουν οι πραγματικές φιλίες που έκανα στον Ολυμπιακό. Εκείνοι

ξέρουν ποιοι είναι. Η Ελλάδα θα είναι πάντα σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα».

- Είσαι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τι σημαίνει για εσένα αυτό;

«Το να σε αγαπούν οι οπαδοί είναι τιμή. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για τον σύλλογο και είναι πολύ ικανοποιητικό να γνωρίζεις ότι οι οπαδοί το εκτιμούσαν αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι η σύνδεση μεταξύ των παικτών και των οπαδών και ήμουν αρκετά τυχερός που είχα αυτή τη σύνδεση με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Σημαίνει πολλά για μένα ότι μπόρεσα να φτιάξω αυτή τη σχέση και θα το έχω πάντα μαζί μου».

- Ποια ήταν η σχέση σου με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη;

«Η σχέση μου με τον κ. Μαρινάκη ήταν πάντα σεβαστή. Ήταν πολύ παθιασμένος με τον σύλλογο και πάντα φρόντιζε η ομάδα να έχει όλα όσα χρειαζόταν για να πετύχει. Ήταν μια φιγούρα που είχε πάντα ως στόχο τα καλύτερα για τον σύλλογο, ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι έκανε. Εκτίμησα τη δέσμευσή του στον Ολυμπιακό και ήταν πάντα εκεί να υποστηρίζει τους παίκτες. Και κυρίως, πάντα ένιωθα τη στήριξή του».

- Πες μου τη γνώμη σου για τους οπαδούς του Ολυμπιακού...

«Απίστευτοι. Είναι παθιασμένοι, πιστοί και πάντα υποστηρίζουν την ομάδα ό,τι κι αν γίνει. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ειδικά όταν η ομάδα κερδίζει, είναι εκρηκτική. Είναι ο χτύπος της καρδιάς του συλλόγου, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός τους. Αυτά είναι που κάνουν τόσο ξεχωριστό το να παίζεις στον Ολυμπιακό. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο με στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί».