O Nόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Βαλεντίν Ρογιέρ με 3-1 σετ και στον 3ο γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ζοάο Φονσέκα.

O Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει απτόητος την πορεία του στο Roland Garros, τι κι αν πήγε στο Παρίσι έχοντας δώσει μόλις ένα παιχνίδι στο χώμα, νικώντας τον Γάλλο, Βαλεντίν Ρογιέρ με 6-3, 6-2, 6-7(7), 6-3 πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο.

Τα προβλήματα δεν έλειψαν με τον Σέρβο να δείχνει τη δυσαρέσκειά του για μέρος των θεατών, που δεν έκαναν ησυχία όταν προσπαθούσε να σερβίρει, όμως ο 39χρονος είχε τις λύσεις για να φθάσει στην πρόκριση.

May 27, 2026

Ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε τη νίκη Νο.103 στο Roland Garros, ξεπέρασε την επίδοσή του στο Wimbledon (102 νίκες), απέχει μία από τις 104 νίκες στο Australian Open, ενώ μόνο στο US Upen είναι διψήφιος, με 95 νίκες.

Επόμενο εμπόδιο για τον Τζόκοβιτς θα είναι και πιο υψηλό, ο Ζοάο Φονσέκα που χρειάστηκε τρεις ώρες και 27 λεπτά για να νικήσει τον Κροάτη, Ντίνο Πρίζμιτς με 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2.

