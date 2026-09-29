Τσαπατάκης στο Gazzetta: «Νίκη είναι όταν ο Έλληνας πολίτης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής»

Ο Αντώνης Τσαπατάκης βρέθηκε στο Porto Carras Pro-Am 2026 και μιλάει στο Gazzetta για την παρουσία του στο τουρνουά, καθώς και για την καθημερινή νίκη της ζωής.

Γνωρίζοντας κάποιος τον Αντώνη Τσαπατάκη σαν αθλητή και παρακολουθώντας τον σε δηλώσεις του ανά καιρό, γνωρίζει πως του αρέσει να μην τα παρατάει ποτέ στη ζωή του.

Είναι από τους τύπους που δεν μπορείς να αντιπαθήσεις, χωρίς καν να του έχεις μιλήσει. Το στυλ του, καθώς και η ευγένειά του προς όλους σε κάνουν να τον θαυμάσεις ακόμα περισσότερο.

Το διήμερο 25-27/09 βρέθηκε στο Porto Carras Pro-Am 2026 και μεταξύ άλλων παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, μιλώντας τόσο για το τουρνουά, όσο και για τον επόμενο στόχο του στην κολύμβηση.

Συνήθως έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε σε πισίνες, ωστόσο δεν αφήσαμε την ευκαιρία να πάει χαμένη…

«Πρεσβεύω τη LIDL HELLAS στο φετινό Porto Carras Pro Am. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν είχα ξαναβρεθεί σε έναν τέτοιο αγώνα και μου έδωσε ίσως και την ιδέα να ασχοληθώ και εγώ μετέπειτα με αυτό το άθλημα».

Μιλώντας για το τουρνουά, ο Αντώνης Τσαπατάκης αναφέρθηκε στα νέα παιδιά που γνώρισε και ελπίζει πως είναι αντάξιοι στο να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο γκολφ τα επόμενα χρόνια.

«Θα κρατήσω την παρουσία μικρών σε ηλικία αθλητών, ένας εκ των οποίων κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Αυτό με κάνει να ελπίζω ότι θα υπάρξουν περισσότεροι αθλητές εδώ στην Ελλάδα που θα είναι άξιοι εκπρόσωποι της χώρας».

Ο Αντώνης Τσαπατάκης πέραν από παραολυμπιονίκης είναι και ενεργός στα social media. Συχνά πυκνά ανεβάζει βίντεο στους λογαριασμούς του, όπου επισκέπτεται σχολεία και μιλάει σε μαθητές μικρών ηλικιών για τη ζωή.

Τα παιδιά μαθαίνουν από τον Αντώνη πώς να σηκώνονται όταν πέφτουν στις δυσκολίες αλλά και να μην τα παρατάνε. Τι μαθαίνει η ίδιος από τη συζήτηση με τα παιδιά;

«Είτε με μικρούς είτε με μεγάλους συνομιλητές, πάντα κρατάω πολλά πράγματα. Πράγματα που θα με κάνουν να θυμηθώ κάποιες αξίες, κάποια γεγονότα που μπορεί να ξέχασα. Και ευελπιστώ και αυτά να λαμβάνουν μια υπευθύμιση για το τι μπορούν, αλλά και γιατί δεν μπορούν».

Πόση δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα του Τσαπατάκη; Μόνο εκείνος ξέρει. Αλλά ρωτώντας τον ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη του, εκείνος απάντησε αυτό που αντιπροσωπεύει όλους τους Έλληνες. Το πόσο δύσκολη είναι του Έλληνα πολίτη και ότι η νίκη είναι καθημερινή, όταν προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής του.

«Καθημερινή είναι η νίκη. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας. Η επιβίωση στη ζωή, για έναν άνθρωπο γενικότερα, για τον Έλληνα πολίτη, είναι η καθημερινή επιβίωση. Αυτός είναι ο αγώνας που πιστεύω ότι καταφέρνει. Καταφέρνει κάθε μέρα να νικάει τις αντιξοότητες της ζωής, είτε αυτές είναι οικονομικές είτε οτιδήποτε συναντά ως εμπόδιο στον δρόμο του. Και αν προσπαθεί, θεωρώ ότι είναι η νίκη. Το να τα καταφέρνει, δυστυχώς δεν το γνωρίζω, αλλά το ελπίζω».

Το μόνο σίγουρο που ξέρει είναι πως όταν βρίσκεται στο νερό… πετάει!

Συμπλήρωσε τη φράση λέγοντας. Η κολύμβηση για μένα είναι ..«Ζωή».

Έχοντας κερδίσει ήδη δύο παραολυμπιακά μετάλλια, συνεχίζει την προετοιμασία του για τους επόμενους παραολυμπιακούς Αγώνες.

Αυτούς στο Λος Άντζελες, όπου πιθανόν θα διεκδικήσει την τελευταία του διάκριση σε παραολυμπιακούς Αγώνες.

«Προετοιμαζόμαστε τώρα με τη βοήθεια των χορηγών μου, γιατί η οικονομική στήριξη είναι πολύ σημαντική. Αλλά και η στήριξη που βάζω εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».