Roland Garros: Με το... δεξί οι Σβιόντεκ και Ριμπάκινα

Νικηφόρα ξεκίνησαν το Roland Garros οι Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα, κάνοντας πρεμιέρα στη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης.

Με το... δεξί ξεκίνησαν το φετινό Roland Garros οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας στα δύο σετ των Βερόνικα Έργιαβετς και Έμερσον Τζόουνς αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η Καζάκα τενίστρια πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Σλοβένα αντίπαλό της με 6-2, 6-2. Η Ριμπάκινα θα συναντήσει στο δεύτερο γύρο την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα.

Από την άλλη, η Σβιόντεκ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αντίπαλό της. Επικράτησε με 6-1, 6-2 της Έμερσον Τζόουνς για να κλείσει... ραντεβού στον επόμενο γύρο με την Σάρα Μπέιλεκ.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

