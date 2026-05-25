Με το... δεξί ξεκίνησαν το φετινό Roland Garros οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας στα δύο σετ των Βερόνικα Έργιαβετς και Έμερσον Τζόουνς αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η Καζάκα τενίστρια πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Σλοβένα αντίπαλό της με 6-2, 6-2. Η Ριμπάκινα θα συναντήσει στο δεύτερο γύρο την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα.

Από την άλλη, η Σβιόντεκ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αντίπαλό της. Επικράτησε με 6-1, 6-2 της Έμερσον Τζόουνς για να κλείσει... ραντεβού στον επόμενο γύρο με την Σάρα Μπέιλεκ.