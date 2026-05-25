Roland Garros: Με το... δεξί οι Σβιόντεκ και Ριμπάκινα
Με το... δεξί ξεκίνησαν το φετινό Roland Garros οι Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας στα δύο σετ των Βερόνικα Έργιαβετς και Έμερσον Τζόουνς αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα, η Καζάκα τενίστρια πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Σλοβένα αντίπαλό της με 6-2, 6-2. Η Ριμπάκινα θα συναντήσει στο δεύτερο γύρο την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα.
Από την άλλη, η Σβιόντεκ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αντίπαλό της. Επικράτησε με 6-1, 6-2 της Έμερσον Τζόουνς για να κλείσει... ραντεβού στον επόμενο γύρο με την Σάρα Μπέιλεκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.