Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε ακόμη ένα εντυπωσιακό βίντεο, αυτή τη φορά για ένα δικό της παιδί. Τον Δημήτρη Γιαννούλη, που μεγάλωσε στην Τούμπα και επέστρεψε 5,5 χρόνια αργότερα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή σχολή στις παρουσιάσεις ποδοσφαιριστών και το βίντεο της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα.

Χωρίς υπερβολές και περίπλοκες ιδέες, βασίστηκε στο συναίσθημα και στην πραγματική σχέση ενός παιδιού που μεγάλωσε στην Τούμπα με την ομάδα που τον ανέδειξε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του. Στην τηλεόραση παίζουν στιγμιότυπα από αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα το 2020. Ο Γιαννούλης ετοιμάζει τα πράγματά του για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και εκείνη του λέει στο τηλέφωνο: «Που είσαι αγόρι μου, όλο από την τηλεόραση σε βλέπουμε πια... Αντε δεν κουράστηκες, Αγγλία, Γερμανία. Πότε θα σε δούμε και εμείς».

«θα με δείτε σύντομα», απαντά ο γιος, αλλά η μάνα του επιμένει: «Αντε, έλα να σου φτιάξω και τα γεμιστά που σου αρέσουν». Μια απολύτως καθημερινή μητρική ατάκα, που όμως αρκεί για να περιγράψει τι σημαίνει επιστροφή στο σπίτι. Στους δικούς σου ανθρώπους, στις μυρωδιές και στις συνήθειες που άφησες πίσω.

Λίγο αργότερα εμφανίζεται μια ζακέτα του ΠΑΟΚ, φυλαγμένη στην ντουλάπα του από τον Ιανουάριο του 2021, όταν αποχώρησε για τη Νόριτς. Πεντέμισι χρόνια μετά, η ζακέτα ήταν ακόμη εκεί και περίμενε να μπει ξανά στη βαλίτσα. Το «ζακέτα να πάρεις» της Ελληνίδας μάνας απέκτησε τη δική του σημασία, γιατί δεν επρόκειτο για ένα ξεχασμένο ρούχο, αλλά για ένα κομμάτι της ζωής που ο Γιαννούλης δεν αποχωρίστηκε ποτέ.

Ο διεθνής αριστερός μπακ έφυγε από την Τούμπα ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ωρίμασε στην Αγγλία και στη Γερμανία και επέστρεψε για να ξαναφορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα. Ο ίδιος έκλεισε το βίντεο με τις λέξεις που συνοψίζουν όλη τη διαδρομή: «Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά». Και η καρδιά του παρέμεινε στην Τούμπα.