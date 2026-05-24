H Xάιλεϊ Μπαπτίστ έσωσε δύο match point απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και στο τέλος πήρε την πρόκριση με 2-1 στον 2ο γύρο του Roland Garros.

H Xάιλεϊ Μπαπτίστ βγήκε νικήτρια απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, σε ένα από τα πρώτα ντέρμπι στην πρώτη ημέρα του Roland Garros. H 24χρονη Αμερικανίδα έσωσε διπλό match point στο tie break του 2ου σετ, πήγε τον αγώνα στο 3ο κι εκεί κυριαρχώντας πήρε τη νίκη με 6-7(7), 7-6(6), 6-2 για τον 2ο γύρο στο απλό γυναικών.

Η Κρεϊτσίκοβα, πρωταθλήτρια στο Roland Garros το 2021, προηγήθηκε με 6-4 στο tie break του 2ου σετ και είχε την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση, όμως η Τσέχα με δύο αβίαστα λάθη κράτησε στο παιχνίδι την Μπαπτίστ, που με συνολικά τέσσερις πόντους στη σειρά, πήρε το σετ με 7-6(6).

Στο 3ο σετ η Μπαπτίστ προηγήθηκε με 4-0, 5-1 και έφθασε εύκολα στο 6-2 και στην πρόκριση στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κινέζα, Χιγιού Βανγκ (Νο.148), που ήρθε από τα προκριματικά και νίκησε τη Μαυροβούνια, Ντάνκα Κόβινιτς με 6-3, 6-1.

Η Κρεϊτσίκοβα, με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, μετά τον αποκλεισμό στο 1ο γύρο του Australian Open, είχε το ίδιο αποτέλεσμα και στο Roland Garros.

Eύκολη αποστολή η Αντρέεβα

Ελάχιστα προβλήματα αντιμετώπισε η Μίρα Αντρέεβα στη δική της πρεμιέρα, η 19χρονη Ρωσίδα νίκησε τη Γαλλίδα, Φιόνα Φερό με 6-3, 6-3 και πέρασε στον 2ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ισπανίδα, Μπασόλς Ριμπέρα και την Εμιλιάνα Αράνγκο από την Κολομβία. Πιθανή αντίπαλος για την Αντρέεβα στον 3ο γύρο είναι ο Μαρί Μπουζκόβα, καθώς η Τσέχα ξεπέρασε το εμπόδια της Λούτσια Μπρονζέτι με 6-3, 6-1.