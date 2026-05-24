Κόστιουκ: «Σήμερα εκατό μέτρα από το πατρικό μου έπεσε πύραυλος»

Η Μάρτα Κόστιουκ μετά την πρόκρισή της στον 2ο γύρο του Roland Garros, αποκάλυψε πως πίσω στην Ουκρανία, πύραλος χτύπησε και κατέστρεψε κτίριο σε απόσταση 100 μέτρων από το πατρικό της.

Η Μάρτα Κόστιουκ άρχισε με μια άνετη επικράτηση την προσπάθειά της στο Roland Garros, νικώντας της Οκσάνα Σελεχμέτεβα με 6-2, 6-3, όμως η 23χρονη από την Ουκρανία έζησε ένα δύσκολο πρωινό.

Στις δηλώσεις της στο κορτ μετά το τέλος του αγώνα η Κόστιουκ αποκάλυψε πως λίγες ώρες νωρίτερα πύραυλος είχε καταστρέψει κτίριο 100 μέτρα μακριά από το πατρικό της στο Κίεβο.

Στις δηλώσεις της η Κόστιουκ αρχικά είπε: «Ήταν ένας από τους δυσκολότερους αγώνες της καριέρας μου. Σήμερα το πρωί, μόνο εκατό μέτρα μακριά από το πατρικό μου, ένας πύραυλος έπεσε σε ένα κτίριο και το κατέστρεψε. Ήταν πολύ δύσκολο πρωινό για μένα. Δεν ήξερα πώς θα αγωνιστώ, πώς θα το διαχειριστώ. Κλαίω συνέχεια από το πρωί. Δεν θέλω να μιλήσω για μένα σήμερα. Είμαι χαρούμενη που είμαι στον 2ο γύρο, αλλά όλες μου οι σκέψεις βρίσκονται στον κόσμο της Ουκρανία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ».

El duro testimonio de una Kostyuk entre lágrimas tras pasar a segunda ronda:



💔 "Creo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera. Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó el edificio"#RolandGarros pic.twitter.com/WKWvKS9y3y May 24, 2026

Στη συνέχεια ρωτήθηκε γιατί είναι σημαντικό να είναι στο court τέτοιες στιγμές: «Πρέπει να συνεχίσω. Να είμαι το καλύτερο παράδειγμα για το λαό της Ουκρανίας. Ξύπνησα το πρωί και είδα όλο αυτό τον κόσμο που συνεχίζει κανονικά τη ζωή του, οπότε θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είδα πολλές ουκρανικές σημαίες εδώ και πολύ κόσμο που ήρθε για να με υποστηρίξει. Ήρθαν και φίλοι από την Ουκρανία. Είμαι χαρούμενη που τους έχω εδώ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

