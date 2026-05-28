Ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ κλήθηκε στην Γκάνα εν όψει Μουντιάλ και ο θείος συμπαίκτη του ξέσπασε.

Η Γκάνα προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού κι ανάμεσα στους 28 παίκτες που έχει πάρει ο τεχνικός Κάρλος Κεϊρόζ είναι και ο Αμπντούλ Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ.

Ο Γκανέζος μπακ του Δικεφάλου, ο οποίος δεν είχε πάει στο τελευταίο Κόπα Άφρικα που πήρε μέρος η εθνική του, επέστρεψε στην αποστολή και στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι μία από τις επιλογές του Κεϊρόζ. Η άλλη είναι ο Γκίντεον Μενσά. Η Γκάνα να σημειωθεί ότι θ' αντιμετωπίσει Αγγλία, Κροατία και Παναμά στον όμιλό της στο Μουντιάλ.

Στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Ντέρικ Κεν, ο αριστερός μπακ της Ουνιόν Βερολίνου. Ο 27χρονος Κεν, ο οποίος έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία της Μπάγερν, έχει παίξει ακόμα σε Αμβούργο, Βέρντερ, Γαλατά κι Ανόβερο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 29 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ στη Μπουντεσλίγκα.

Ο Κεϊρόζ δεν τον πήρε στην αποστολή και μία από τις εξηγήσεις που δόθηκαν ήταν ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα της αλλαγής υπηκοότητας. Ο παίκτης γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά κατάγεται από τη Γκάνα και ήθελε να παίξει στην αφρικανική ομάδα. Τελικά αποκλείστηκε και ο θείος του Έρικ Ακβάσι Αγκουέι με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, τον Peace Fm, εξαπέλυσε επίθεση στην ομοσπονδία κι ενέπλεξε τον Μπάμπα, επειδή παίζει στην ίδια θέση με τον ανιψιό του.

«Πριν από δύο χρόνια, ο Μπάμπα Ράχμαν αρνήθηκε μια κλήση των Black Stars (σ.σ. το παρατσούκλι της Γκάνας) εξαιτίας προσβολών στην οικογένειά του, μου είπε προσωπικά ο Ότο Άντο. Αυτόν τον Φεβρουάριο, επικοινώνησε εκφράζοντας την επιθυμία του να επιστρέψει, αλλά ο Ότο Άντο αρνήθηκε», είπε αρχικά ο θείος του Κεν και πρόσθεσε:

📸🇬🇭 “Two years ago, Baba Rahman declined a Black Stars call-up after insults were directed at his family, Otto Addo personally told me. This February, he reached out expressing his desire to return, but Otto Addo refused.”



Eric Akwasi Agyei, uncle of Derrick Köhn.#CitiSports pic.twitter.com/Sewz5CVAE5 May 28, 2026



«Πιστεύετε ότι ο Κάρλος Κεϊρόζ, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε ως προπονητής των Μαύρων Αστέρων, είναι αυτός που θα οδηγήσει αυτή την ομάδα παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Ας πούμε την αλήθεια. Αν κάποιος είναι υπεύθυνος για την παράλειψη του Κεν, τότε δεν θα έχει καλή κατάληξη γι' αυτό το άτομο.

Αυτές οι απάτες πρέπει να σταματήσουν, διαφορετικά θα συνεχιστούν χωρίς τέλος και η Γκάνα δεν θα προχωρήσει. Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Γκάνα δεν θα είναι επιτυχημένη και αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο ανιψιός μου δεν επιλέχθηκε, αλλά στη διαφθορά».

Ο Μπάμπα, ο οποίος γεννήθηκε στις 2/7/94 ετοιμάζεται για τη σπουδαία διοργάνωση, έχοντας μία γεμάτη σεζόν στον ΠΑΟΚ με 47 αγώνες, 3 γκολ και 3 ασίστ. Δεν έλειψε σε καμία αποστολή και ήταν και φέτος κομβικός για την ομάδα του.