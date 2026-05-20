O Σακελλαρίδης αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garros

Ο Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Μάρκο Τσεκινάτο με 2-0 σετ στον 2ο γύρο των προκριματικών στο Roland Garros.

Η πρώτη παρουσία για τον Στέφανο Σακελλαρίδη σε Grand Slam διοργάνωση ολοκληρώθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garros, μετά την ήττα από τον 33χρονο Ιταλό, Μάρκο Τσεκινάτο με 6-3, 7-6(2).

Στο 1ο σετ ο Τσεκινάτο προηγήθηκε με break στο 4-2, έσωσε τέσσερα break points στο πριν κάνει το 5-2, κατακτώντας το με 6-3.

Στο 2ο σετ ο Σακελλαρίδης έκανε το 1-0, με τέσσερα στη σειρά love game διατήρησε προβάδισμα ενός game μέχρι το 4-3. Σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες για break στο 8o game, με τον Τσεικινάτο να ισοφαρίζει σε 4-4 και το σετ να πηγαίνει στο tie break, εκεί ο Ιταλός κυριάρχησε, καθώς προηγήθηκε με 6-1 και με 7-6(2) πήρε το σετ και την πρόκριση.



