O Σακελλαρίδης αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garros
Η πρώτη παρουσία για τον Στέφανο Σακελλαρίδη σε Grand Slam διοργάνωση ολοκληρώθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του Roland Garros, μετά την ήττα από τον 33χρονο Ιταλό, Μάρκο Τσεκινάτο με 6-3, 7-6(2).
Στο 1ο σετ ο Τσεκινάτο προηγήθηκε με break στο 4-2, έσωσε τέσσερα break points στο πριν κάνει το 5-2, κατακτώντας το με 6-3.
Στο 2ο σετ ο Σακελλαρίδης έκανε το 1-0, με τέσσερα στη σειρά love game διατήρησε προβάδισμα ενός game μέχρι το 4-3. Σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες για break στο 8o game, με τον Τσεικινάτο να ισοφαρίζει σε 4-4 και το σετ να πηγαίνει στο tie break, εκεί ο Ιταλός κυριάρχησε, καθώς προηγήθηκε με 6-1 και με 7-6(2) πήρε το σετ και την πρόκριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.