Ο Πανθρακικός αρχικά συνεχάρη την Παρί Σεν Ζερμέν και μετά την προκάλεσε!

Επική ανάρτηση από τον Πανθρακικό μετά τον τελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ, που κρίθηκε στο πέναλτι, με τους Γάλλους να πανηγυρίζουν το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τους τίτλο.

Η ομάδα της Κομοτηνής, η οποία επέστρεψε στη Super League 2 είχε αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, στις 23 Ιουλίου του 2009 σε φιλική αναμέτρηση. Τότε, το ματς έληξε 1-1. Ο Πανθρακικός, λοιπόν, αφού συνεχάρη την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, την προκάλεσε για μία ρεβάνς:

«Συγχαρητήρια Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League. Θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον, για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε».

Στον Πανθρακικό σ' εκείνο το ματς προπονητής ήταν ο Ίλιε Ιορντανέσκου. Οι Γάλλοι είχαν προηγηθεί στο 12' με τον Ενγκόι και ο Πανθρακικός απάντησε στο 28' με τον Φιλίπ Αρσενίεβιτς.

