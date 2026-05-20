Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε από την Κινέζα, Ξάνιου Γκούο με 2-0 σετ και η προσπάθειά της στο Roland Garros ολοκληρώθηκε στον 2ο γύρο των προκριματικών.

H Δέσποινα Παπαμιχαήλ έπειτα από δίωρη μονομαχία με την Κινέζα, Ξάνιου Γκούο δεν μπόρεσε να κάνει το δεύτερο από τα τρία βήματα που οδηγούν στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros, γνωρίζοντας την ήττα με 6-2, 7-6(8) και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια των προκριματικών.

Η 33χρονη Ελληνίδα παίκτρια μετά το χαμένο 1ο σετ με 6-2, παρουσίασε ένα διαφορετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο 2ο σετ.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και 4-1, δεν τα παράτησε, ισοφάρισε σε 4-4 και διατηρώντας το σερβίς της, έστειλε το σετ στο tie break. H Γκάο μετά το 3-3 είχε πτώση και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, όμως έφθασε σε διπλό match point (6-4), που η Παπαμιχαήλ το μετέτρεψε σε set point (7-6), αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε.

Η παίκτρια από την Πρέβεζα, έσωσε και 3ο match point στο 8-7, όμως δεν άντεξε στην 4η ευκαιρία του Γκούο, που πήρε το σετ με 7-6(8) και την πρόκριση στον 3ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Βελγίδα Σοφία Κωστούλας (Νο.144), για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό. Η Κωστούλας είναι 21 ετών, έχει γεννηθεί στο Γκενκ, ο πατέρας της έχει ρίζες από την Ελλάδα και τη Δημοκρατία του Κονγκό και η μητέρα της είναι Βελγίδα.



