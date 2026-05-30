Λουίς Ενρίκε: «Η Άρσεναλ σκόραρε από τύχη, αλλά μετά ένιωσε την πίεση»

Νίκος Κικίδης
Λουίς Ενρίκε: «Η Άρσεναλ σκόραρε από τύχη, αλλά μετά ένιωσε την πίεση»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Λουίς Ενρίκε χαρακτήρισε τυχερό το γκολ της Άρσεναλ και στάθηκε στην πίεση που κατάφερε να εφαρμόσει για το υπόλοιπο του τελικού η Παρί για να κατακτήσει το Champions League.

Μετά από σκληρή μάχη που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να λυγίσει την Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης και να κατακτήσει το Champions League σε διαδοχικές χρονιές.

Αν και οι Gunners ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στο ματς, οι Γάλλοι πήραν γρήγορα τα ηνία και την πρωτοβουλίας των κινήσεων, δημιούργησαν έναν ασφυκτικό κλοιό και κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο να φέρουν το ματς στα ίσα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, χαρακτήρισε τυχερό το προβάδισμα των Gunners και εστίασε στην πίεση που εφάρμοσε η ομάδα του για να ανατρέψει τα δεδομένα.

«Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Άρσεναλ. Σκόραραν από τύχη, αλλά μετά ένιωσαν την πίεση. Ξέρουν πώς να αμύνονται, αλλά κι εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο να κάνουμε επιθέσεις απέναντι σε ομάδες με πολλούς παίκτες πίσω από τη μπάλα. Αλλά είναι δυνατοί σωματικά, μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή.

Έπρεπε να ισοφαρίσουμε το ματς και στο τέλος είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το τρόπαιο» τόνισε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση στον τελικό του Champions League.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα