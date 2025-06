Όταν οι παίκτες αποθέωναν τον Αλκαράθ (vids)

Συμπαίκτες του Κάρλος Αλκαράθ αποθεώνουν τον 23χρονο Ισπανό για αυτό το διαφορετικό που έχει φέρει στον κόσμο του τένις

Η παγκόσμια αθλητική κοινότητα θαύμασε την Κυριακή (8/6) τον τελικό του Roland Garros, με τον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ να προσφέρουν για πέντε ώρες και 29 λεπτά μια παράσταση, μια μονομαχία, που περνά στις κλασικές όλων των εποχών για το τένις.

Ο Αλκαράθ κατέκτησε τον 2ο διαδοχικό του τίτλο στο γαλλικό Όπεν, έφθασε στα πέντε τρόπαια στα Grand Slam, έτοιμος να διαδεχθεί το ίνδαλμά του τον Ράφαελ Ναδάλ, ανοίγοντας για τα καλά τη δική του εποχή στο άθλημα.

Γεννημένος στις 5 Μαΐου 2003 στη Μούρθια, έχει πλέον κατακτήσει Slam σε όλες τις επιφάνειες, ενώ στο Παρίσι ανέβασε τον συνολικό αριθμό τίτλων στους 20.

Τα κέρδη του από τα χρηματικά έπαθλα από τα τουρνουά αγγίζουν τα 45 εκατομμύρια δολάρια, έχει συνεργασίες με οίκους όπως οι Rolex, Calvin Klein και Louis Vuitton.

Τα λεφτά είναι πολλά, μα πάρα πολλά, ιδίως για έναν 23χρονο, όμως ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει να ζει και να συμπεριφέρεται με απλότητα, ταπεινότητα. Να παραμένει όπως ήταν σε ηλικία 16 ετών, όταν έκανε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση.

Δείτε πώς πανηγύρισε με τα ball boys την επιτυχία του στο Roland Garros.

O χαρακτήρας του, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, το τεράστιο χαμόγελό του, είναι στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό σε μια σκληρή και βαριά βιομηχανία στον αθλητισμό, όπως είναι το τένις.

«Όταν μιλάω με κάποιον άλλο, όταν βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο ή με το πλήθος, απλώς ξεχνάω ότι είμαι τενίστας. Σκέφτομαι ότι είμαι άνθρωπος, δεν τους σκέφτομαι σαν να είμαι ανώτερος ή καλύτερος από τους άλλους. Γι' αυτό νιώθω αυτή τη σύνδεση. Μου φέρονται σαν να είμαι κανονικός άνθρωπος» έχει δηλώσει ο ίδιος.

Παρακάτω θα διαβάσετε τι έχουν πει το προηγούμενο διάστημα για τον Αλκαράθ, συμπαίκτες και συνάμα αντίπαλοί του

«Είναι απλώς ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο, μερικές φορές είναι σπάνιο να το δεις, επειδή όλοι μπορούμε να έχουμε μια κακή μέρα, κακή διάθεση. Και αυτόν, δεν τον είδα. Η κακή του διάθεση είναι μια χαρούμενη διάθεση για το 99% του πλανήτη» έχει δηλώσει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Wonderful message to the fans from our 2-time Roland-Garros champion 🙏#RolandGarros pic.twitter.com/nZVlhScfpl