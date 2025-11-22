Ανάσα ξανά για τη Νιούκαστλ! Με το Μπαρνς να υπογράφει την αναμέτρηση με δυο γκολ, οι Magpies λύγισαν τη Σίτι με 2-1 που έχασε έδαφος στο κυνήγι της κορυφής.

Διανύουν βίους παράλληλους, αλλά η αποστολή τους στο «ST. James Park» ήταν κοινή. Από τη μια η Νιούκαστλ χρειαζόταν ένα τρίποντο που θα την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη και θα της έδινε μια τόνωση ψυχολογίας για τη συνέχεια, τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι ήθελε να παραμείνει στις... ράγες και στο κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ. Η δίψα της επιβίωσης ωστόσο φάνηκε πιο σημαντική... Οι Magpies πρωταγωνιστή τον Μπαρνς που υπέγραψε το ματς με δυο γκολ λύγισαν τους Citizens 2-1 και πήραν ανάσα τη συνέχεια, βάζοντας παράλληλα φρένο στο σύνολο του Γκουαρδιόλα που έμεινε στο -4 από την κορυφή.

Από μοιραίος....

Από την αρχή του αγώνα φάνηκε πως η Μάντσεστερ Σίτι θα είχε πολύ δύσκολη αποστολή στο «St' James Park», με τη Νιούκαστλ να απειλεί πρώτα με κεφαλιά του Βολτεμάντε στο 13΄που εξουδετέρωσε ο Ντοναρούμα. Στο 26΄η φάση επαναλήφθηκε με μερικές τροποποιήσεις, όταν ο Γερμανός βρέθηκε απέναντι από τον Ιταλό γκολκίπερ, ο οποίος τον νίκησε εντυπωσιακά στο τετ-α-τετ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπαρνς κατάφερε να χάσει το... άχαστο αστοχώντας προ κενής εστίας από γύρισμα στη μικρή περιοχή, αλλά εξιλεώθηκε και με το παραπάνω μετά την ανάπαυλα. Είχε προηγηθεί ωστόσο η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στον αγώνα στο 42΄, όταν από γύρισμα του Ντοκού το πλασέ του Φόντεν έξυσε το κάθετο δοκάρι.

...στην εξιλέωση

Το 0-0 του ημιχρόνου ωστόσο δεν θα κρατούσε για πολύ. Στο 63΄συγκεκριμένα κι έπειτα από αστραπιαία ανάπτυξη των γηπεδούχων, ο Μπαρνς με τρομερό πλασέ εκτός περιοχής σημάδεψε τη γωνία του Ντοναρούμα για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα κι έπειτα από φάση διαρκείας ωστόσο, η Σίτι βρήκε την απάντηση ισοφαρίζοντας με ξερό σουτ του Ρούμπεν Ντίας που εκμεταλλεύτηκε την... αναμπουμπούλα στην περιοχή του Πόουπ.

Παρά την άμεση ισοφάριση ωστόσο, η Νιούκαστλ επέμεινε και δικαιώθηκε λίγο αργότερα. Όταν από κεφαλιά πάσα του Βολτεμάντε, ο Γκιμαράες σημάδεψε το δοκάρι του Ντοναρούμα με νέα κεφαλιά και στην επαναφορά ο Μπαρνς σκόραρε για το 2-1 στο 70΄. Ένα γκολ που επικυρώθηκε μετά από ενδελεχή έλεγχο στο VAR και το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για να επαναφέρει τη Νιούκαστλ στον ίδιο δρόμο, με «μαξιλαράκι» τεσσάρων βαθμών πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο, Τιαό, Σαρ, Χολ (78΄Μπότμαν), Τονάλι, Ζοέλιντον, Μπρούνο Γκιμαράες, Μέρφι, Μπαρνς (85΄Ελάγνκα), Βολτεμάντε (85΄Γουίλοκ)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο΄Ράιλι, Νίκο, Μπερνάρντο Σίλβα (78΄Ρέιντερς), Φόντεν (87΄Μαρμούς), Τσέρκι (78΄Μπομπ), Ντοκού (77΄Σαβίνιο), Χάαλαντ