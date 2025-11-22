Κόντρα στην Κηφισιά ο Αγκίρε ήταν μοιραίος του Παναιτωλικού, αλλά στην Τρίπολη ήταν... ωραίος για την ομάδα του. Με δική του κεφαλιά λίγο πριν το φινάλε οι Αγρινιώτες ισοφάρισαν τον Αστέρα σε 1-1 και πήραν πολύτιμο βαθμό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κετού, ενώ ο super Παπαδόπουλος έκανε διπλή εντυπωσιακή επέμβαση στο πέναλτι του Ενκολολό.

Ο Αγκίρε «έσωσε» το βαθμό για τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη! Ο Αστέρας AKTOR προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με το εξαιρετικό γκολ του Κετού, όμως οι Αγρινιώτες κυριάρχησαν στο δεύτερο μέρος και χάρη στην ισοφάριση του Κουβανού στο 88ο λεπτό έφυγαν με ψηλά το κεφάλι από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (1-1). Διαμαρτυρίες των Αρκάδων για χέρι στην αρχή της φάσης.

Έφτασαν τους 8 βαθμούς και ανέβηκαν στην 11η θέση οι γηπεδούχου, έπιασαν την 8η Κηφισιά στους 12 πόντους οι 9οι φιλοξενούμενοι.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε το γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-2-3-1. O Παπαδόπουλος ήταν στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Σιλά μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Τζανδάρης χαφ, με τον Μπαρτόλο σε επιτελικό ρόλο. Κετού - Καλτσάς εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου κατέβασε τον φιλοξενούμενο Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Τσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Σιέλη, Γκαρθία και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης στο «6 και Εστεμπάν - Μαστσάν εσωτερικοί χαφ. Μίχαλακ - Ενκολόλο εξτρέμ και φορ ο Αγκίρε.

«Άγιος» Παπαδόπουλος, μοιραίος Ενκολόλο και... εικαστική παρέμβαση Κετού

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά μοιρασμένο, με τον Παναιτωλικό να μπαίνει πιο... ορεξάτος και τον Αστέρα AKTOR να ανεβάζει τέμπο μετά το 20ο λεπτό.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Μίχαλακ έφυγε στην πλάτη του Φερνάντεθ από μπαλιά του Τσάβες, όμως η σέντρα - σουτ του ήταν άστοχη. Στο 6ο λεπτό ο Σιλά έχοντας πλάτη στον Ενκολόλο τον χτύπησε στο πρόσωπο και έπειτα από παρέμβαση του VAR Μόσχου ο διαιτητής Κουκούλας έδωσε το πέναλτι.

Στο 10ο λεπτό ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση αλλά βρήκε απέναντι του το... τείχος, Νίκο Παπαδόπουλο. Ο έμπειρος τερματοφύλακας απέρκουσε την εκτέλεση του Γάλλου εξτρέμ και μάλιστα τον νίκησε στην επαναφορά με το σώμα!

Στο 24' έχει την πρώτη του στιγμή ο Αστέρας AKTOR. Ο Μπαρτόλο έκανε την ντρίμπλα στον Γκαρθία, πλάσαρε με το αριστερό και ο Τσάβες τον νίκησε με το αριστερό χέρι. Από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Καλτσά ο Γιαμπλόνσκι αστόχησε από το δεύτερο δοκάρι.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 32ο λεπτό, όταν ο Μπουχαλάκης έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Γιαμπλόνσκι έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Κετού, ο οποίος πάτησε περιοχή κι άνοιξε το σκορ με άψογο πλασέ.

Οι Αγρινιώτες είχαν καλή στιγμή για να ισοφαρίσουν στο 34ο λεπτό, όταν ο Aγκίρε «έσπασε» την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ με το αριστερό αλλά ο Παπαδόπουλος τον νίκησε ξανά.

Ισοφάρισε ο ανώτερος Παναιτωλικός, «φωνάζει» ο Αστέρας

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός ήταν κυρίαρχος και ανάγκασε τον Αστέρα AKTOR σε παθητικό ρόλο. Οι Αγρινιώτες είχαν τον έλεγχο, όμως δεν μπορούσα να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των Αρκάδων.

Στο 84ο λεπτό οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να «τελειώσουν» το ματς, όταν ο Σιλά με βαθιά μπαλιά έβγαλε σε τετ α τετ τον Γκιοακίνι αλλά ο Τσάβες τον νίκησε. Τα Καναρίνια ισοφάρισαν στο 88ο λεπτό, όταν ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστέρα και ο Αγκίρε νίκησε τον Παπαδόπουλο με κεφαλιά για το 1-1.

Από την πλευρά τους οι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για χέρι του Μαυρία στη φάση του γκολ, όμως δεν συμφώνησαν ο διαιτητής Κουκουλάς και ο VAR Μόσχου