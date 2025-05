Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση στα φάση των «16» τoυ Roland Garros, κάτω από τα τραγούδια των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν από το γειτονικό Παρκ ντε Πρενς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να δει τον τελικό του Champions League, όπως εμμέσως είχε ζητήσει, όμως οι διοργανωτές δεν του έκαναν το χατίρι.

Την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν αγωνιζόταν με αντίπαλο την Ίντερ στο Μόναχο, την ίδια πάνω ώρα ο Σέρβος αντιμετώπιζε τον Φίλιπ Μίσολιτς για τον 3ο γύρο του Roland Garros.

Το «Philippe Chatrier» σχεδόν γέμισε για χάρη του 38χρονου Σέρβου, που έκανε τα πάντα για να πάρει όσο πιο γρήγορα την πρόκριση, το πέτυχε σε δύο ώρες και οκτώ λεπτά με 6-3, 6-4, 6-2, όμως ο τελικός του Champions League είχε χαθεί.

Τουλάχιστον ο Τζόκοβιτς πήρε μια γεύση από τον τελικό. Μετά το 4ο από τον Kβίτσα Κβαρατσχέλια στο Μόναχο, οι ιαχές και τα τραγούδια των οπαδών της Παρί, που είχαν γεμίσει Παρκ ντε Πρενς, ακούγονταν ξεκάθαρα στις γειτονικές εγκαταστάσεις του Roland Garros. O Τζόκοβιτς πέρασε στη φάση των «16» κι εκεί θα αντιμετωπίσει τον Κάμερον Νόρι.

Big night in Paris ✨ #RolandGarros #UCLfinal pic.twitter.com/tLruuS7HNx

Μάλιστα με τη λήξη του τελικού στο Μόναχο, οι διοργανωτές του Roland Garros, έστειλαν τα συγχαρητήρια στους γείτονές τους.

Congratulations to our neighbours @PSG_inside, the 2025 Champions League winners 🏆🔴🔵#RolandGarros #UCLfinal pic.twitter.com/VOFP48rlyN