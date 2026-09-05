Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Τα εξασφαλισμένα χρήματα, τι διεκδικούν και πόσα πήρε ο ΠΑΟΚ
Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχίζουν σιγά σιγά, με πρώτο το Champions League την ερχόμενη εβδομάδα και την ΑΕΚ να κάνει ποδαρικό με τη Λασκ (8/9, 20:45) στην Allwyn Arena.
Τη σεζόν 2026-2027 η Ελλάδα θα έχει τέσσερις εκπροσώπους (Ένωση, Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό) στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, αφού ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός και δεν κατόρθωσε να κάνει το 5/5 για τη χώρα μας. Φυσικά, πέραν του αγωνιστικού, ενδιαφέρον υπάρχει και για το οικονομικό.
Σύμφωνα με το Football Meets Data, υπάρχουν ήδη εξασφαλισμένα ποσά των ελληνικών συλλόγων από τη συμμετοχή τους και μόνο στις League Phases των τριών θεσμών. Η γνωστή πλατφόρμα παρουσιάζει αυτά (σσ τα ποσά), τα προσδοκόμενα, ενώ αναφέρει και τα λεφτά που έβαλε στα ταμεία του ο ΠΑΟΚ, φτάνοντας μέχρι τα Playoffs του Conference.
Πιο αναλυτικά:
ΑΕΚ (Champions League)
- Εξασφαλισμένα - 23.500.000 ευρώ
- Προσδοκόμενα - από 29.500.000 έως 34.600.000 ευρώ
Ολυμπιακός (Europa League)
- Εξασφαλισμένα - 12.800.000. ευρώ
- Προσδοκόμενα - από 18.600.000 έως 19.200.000 ευρώ
ΟΦΗ (Europa League)
- Εξασφαλισμένα - 6.200.000 ευρώ
- Προσδοκόμενα - από 7.100.000 έως 7.200.000 ευρώ
Παναθηναϊκός (Conference League)
- Εξασφαλισμένα - 6.000.000 ευρώ
- Προσδοκόμενα - 6.900.000 έως 9.000.000 ευρώ
ΠΑΟΚ (εκτός Ευρώπης)
- Έλαβε - 1.300.000 ευρώ
[💰 Greece clubs - UEFA Prize Money 2026/27]— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2026
Guaranteed minimum per club:
🇬🇷 AEK Athens
🔵 UCL €23.5m
🇬🇷 Olympiakos Piraeus
🟠 UEL €12.8m
🇬🇷 Panathinaikos
🟢 UECL €6.0m
🇬🇷 OFI Crete
🟠 UEL €6.2m
🇬🇷 PAOK Thessaloniki
❌ Out in play-off €1.3m
🧪 Planning, cash flow &… pic.twitter.com/9u80HUtCkx
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