Ο Τζόκοβιτς ήθελε να δει τον τελικό του Champions League, το Roland Garros δεν του έκανε το χατίρι

O Νόβακ Τζόκοβιτς ήθελε όσο τίποτα άλλο να δει τον τελικό του Champions League, όμως οι διοργανωτές του Roland Garros, τον έβαλαν να παίκει σχεδόν 45 λεπτά πριν από τη σέντρα στη Μόσχα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε εκφράσει την επιθυμία του να δει τον τελικό του Champions League, το βράδυ του Σαββάτου (31/5), όμως οι διοργανωτές του Roland Garros του στέρησαν τη χαρά, αφού τον έβαλαν να παίξει την ίδια ώρα τον αγώνα του!

Q: Who do you want to win the Champions League final and why?



Djokovic: PSG because I’m a big Milan fan. Respect for Inter but I’m a big Milan fan”pic.twitter.com/GHJceH5t53