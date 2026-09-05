Πότε αναμένεται να δούμε τον Τζαμαϊκανό εξτρέμ να κάνει τα... αποκαλυπτήριά του μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού.

Ο Λίον Μπέιλι βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και ήδη έχει αρχίσει σιγά-σιγά να «συστήνεται» στους νέους του συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας που απαιτείται και στον Πειραιά δεν διακρίνεται κάποια διάθεση να υπάρξει βιασύνη για να μπει άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή δείχνει πως ο Μπέιλι προορίζεται να μπει ουσιαστικά στην αγωνιστική εξίσωση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος του Σεπτεμβρίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Οκτώβριος αποτελεί το πιθανότερο σημείο για να αρχίσει να παίρνει κανονικά χρόνο συμμετοχής και να μπει σταδιακά στον ρυθμό της ομάδας.

Βέβαια, θα γίνει μία προσπάθεια μήπως καταφέρει να προλάβει κάποιο παιχνίδι πριν από τη διακοπή. Εφόσον η κατάστασή του το επιτρέψει, δεν αποκλείεται να πάρει κάποια ελάχιστα λεπτά, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να πιεστεί. Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι το σημαντικό είναι να είναι πραγματικά έτοιμος όταν θα έρθει η στιγμή να αγωνιστεί και όχι απλώς να καταγραφεί ένα βιαστικό ντεμπούτο.

Η συγκεκριμένη διαχείριση έχει τη λογική της, αν αναλογιστεί κανείς και το ιστορικό της περσινής σεζόν. Ο Μπέιλι πέρασε ένα σημαντικό διάστημα με προβλήματα τραυματισμών, κυρίως μυϊκής φύσης, κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιστορικό τραυματισμών του, από τις 20 Αυγούστου έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 αντιμετώπισε μυϊκό τραυματισμό, μένοντας εκτός για 59 ημέρες. Ακολούθησε νέο πρόβλημα, αυτή τη φορά στον οπίσθιο μηριαίο, από τις 3 έως τις 25 Νοεμβρίου, διάστημα στο οποίο απουσίασε για 23 ημέρες.

Στη συνέχεια, από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 13 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκε ακόμη ένα μυϊκό πρόβλημα, που τον κράτησε εκτός για 24 ημέρες και του κόστισε τέσσερα παιχνίδια. Τέλος, υπήρξε ένα ακόμη σύντομο διάστημα απουσίας από τις 17 έως τις 23 Ιανουαρίου, διάρκειας επτά ημερών.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, όμως, είναι τι συνέβη στη συνέχεια. Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο Μπέιλι δεν αντιμετώπισε νέο τραυματισμό. Η συνέχεια της χρονιάς ήταν καθαρή από πλευράς τραυματισμών, κάτι που ασφαλώς κάτι δείχνει ενόψει της παρουσίας του στον Ολυμπιακό. Είχε κάποια ζητηματάκια βέβαια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας με την Άστον Βίλα και στον Πειραιά αντιμετωπίζουν την περίπτωση του Μπέιλι με προσοχή.

Ξέρουν ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαία χαρακτηριστικά, που όμοιά του δεν τα έχει κανένα άλλο εξτρέμ των Πειραιωτών. Για να τα βγάλει, όμως, όλα αυτά στο γήπεδο χρειάζεται πρώτα να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Η διακοπή του Σεπτεμβρίου αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ορόσημο. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να δουλεύει, να ανεβάζει προοδευτικά τις εντάσεις του και να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στο πρόγραμμα της ομάδας. Αν προκύψει η δυνατότητα να πάρει κάποια λεπτά νωρίτερα, θα εξεταστεί, χωρίς όμως να υπάρξει κανένα ρίσκο.

Ο στόχος είναι ένας: από τον Οκτώβριο και μετά να αρχίσει να παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια και να αποκτήσει πραγματικό αγωνιστικό ρυθμό. Ο Ολυμπιακός δεν απέκτησε τον Μπέιλι για να τον βάλει βιαστικά σε ένα ματς. Τον απέκτησε για να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας στη διάρκεια μιας απαιτητικής σεζόν.

Λίγη υπομονή, λοιπόν, είναι απαραίτητη. Το σημαντικό είναι όταν ο Τζαμαϊκανός πατήσει οριστικά το γήπεδο με τα «ερυθρόλευκα» να είναι έτοιμος να μείνει εκεί και να αρχίσει να δείχνει την ποιότητά του.

