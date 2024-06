Ζβέρεφ: «Είμαι αθώος, μην με ξαναρωτήσετε για αυτή την υπόθεση»

Την ενόχλησή του σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν την δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του εξέφρασε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Roland Garros.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, την Παρασκευή (8/6) είδε τη δικαστική του διαμάχη με την πρώην σύντροφό του να τελειώνει, παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο για τον τελικό του Roland Garros με τη νίκη του επί του Κάσπερ Ρουντ.

Ο Γερμανός τενίστας, πέρα από ερωτήσεις για τον τελικό, κλήθηκε ν' απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με την δικαστική διαμάχη. Ο νεαρός τενίστας απάντησε μία από αυτές, κάνοντας ξεκάθαρη την ενόχλησή του, τονίζοντας μάλιστα πως δεν θα δεχθεί άλλες παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Ο ίδιος, μάλιστα, τόνισε πως ο συμβιβασμός με τον οποίο έληξε η δικαστική διαμάχη σημαίνει αθωότητα, εξηγώντας πως αν δεν ήταν αθώος οι δικαστές δεν θα έβαζαν στην άκρη την υπόθεση.

«Αυτό σημαίνει εγκαταλείπω την υπόθεση. Αυτό είναι αθωότητα. Δεν θα εγκατέλειπαν την υπόθεση αν ήσουν ένοχος. Δεν ξέρω τι μεταφράσεις έχετε, αλλά αυτό σημαίνει. Τελείωσε. Προχωράμε. Δεν θέλω να ακούσω ποτέ άλλη ερώτηση γι' αυτό το θέμα. Αυτό πάει σε όλους».

