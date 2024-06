Στο τέλος της οδηγήθηκε η δικαστική υπόθεση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος κατηγορήθηκε για στραγγαλισμό από την μητέρα του γιου του Μπρέντα Πατέα, με τον Γερμανό να συμφωνεί σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Λίγες ώρες πριν αγωνιστεί για ένα εισιτήριο στον τελικό του Roland Garros, o Αλεξάντερ Ζβέρεφ είδε μία εξωαγωνιστική υπόθεσή του να φτάνει στο τέλος της. Ο Γερμανός τενίστας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από την Μπρέντα Πατέα για σταγγαλισμό, με τον ίδιο ν' αρνείται της κατηγορίες και η υπόθεση να πηγαίνει στα δικαστήρια.

Ο δημοσιογράφος Τζόναθαν Κρείν αποκάλυψε την Παρασκευή (7/6), ότι η δική ολοκληρώθηκε αφού ο Ζβέρεφ και η εισαγγελία κατέληξαν σε συμφωνία, χωρίς να αποκαλυφθούν οι όροι. Ο γερμανικός Τύπος αναφέρει ότι ο τενίστας χρειάστηκε να πληρώσει 200.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα, εκ των οποίων τα 150.000 θα πάνε στο κρατικό ταμείο και τα 50.000 σε φιλανθρωπικό ταμείο.

