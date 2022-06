O Μάριν Τσίλιτς έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία με παρουσία στα ημιτελικά όλων των Grand Slam.

O Μάριν Τσίλιτς αποκλείει μετά τον έναν τους Ρώσους και πλέον βρίσκεται στα ημιτελικά του Roland Garros. O 33χρονος Κροάτης μετά τον Ντανίλ Μεντβέντεφ νίκησε και τον Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό, με 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(10-2) σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο super tie-break, το πρώτο που παίχθηκε στην ιστορία του γαλλικού Όπεν.

Παράλληλα, ο Τσίλιτς κατάφερε να γίνει μόλις ο 5ος παίκτης με παρουσία στα ημιτελικά όλων των Grand Slam και προστέθηκε στους Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς, Μάρεϊ και Τσίλιτς.

Τώρα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την 4η παρουσία του σε τελικό Grand Slam και να κατακτήσει τον 2ο τίτλο του, μετά αυτόν στο US Open το 2014, ενώ ήταν φιναλίστ στο Αυστραλιανό Όπεν το 2018 και στο Wimbledon το 2018.

The resurgence continues @cilic_marin advances to his first #RolandGarros semi-final, defeating Andrey Rublev 7-5, 3-6, 4-6, 6-3, 7-6[10-2]. pic.twitter.com/jxfK11qzJI