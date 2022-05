Το Roland Garros είναι το τουρνουά του Ράφαελ Ναδάλ, ο Ισπανός θριάμβευσε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-1 σετ και πέρασε στα ημιτελικά.

O Ράφαελ Ναδάλ βγήκε θριαμβευτής στην τιτανομαχία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο «ταύρος» από τη Μαγιόρκα επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros.

Ένα ακόμα all time classic παιχνίδι έβγαλε η 59η κόντρα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ο Ναδάλ αποδείχθηκε «εφτάψυχος», καθώς στο 4ο σετ είδε τον Τζόκοβιτς να φθάνει στο 5-2, όμως ο Σέρβος δεν κατάφερε να πάει τον προημιτελικό σε 5ο σετ. Ο Ναδάλ με τον κόσμο στο πλευρό του, δεν τα παράτησε, ισοφάρισε 5-5 και 6-6, οδηγώντας το στο tie break. Εκεί κυριάρχησε, προηγήθηκε 6-1, ο Τζόκοβιτς σε μια τελευταία προσπάθεια μείωσε σε 6-4, αλλά ο Ναδάλ έχοντας το σερβίς, αμέσως μετά τελείωσε τον αγώνα, που είχε διάρκεια τέσσερις ώρες και 11 λεπτά.



What a set! What a comeback!



Is 14 next for @RafaelNadal ?#RolandGarros pic.twitter.com/0Wa4mjZoau