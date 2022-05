Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Χόλγκερ Ρούνε στο σημερινό πρόωρο αποκλεισμό του από το Roland Garros.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του 19χρονου Χόλγκερ Ρούνε, γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ και αποχαιρέτησε το Roland Garros, από τη φάση των «16».

Ο Τσιτσιπάς στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα άλυτα προβλήματα που του έβαλε ο Δανός, τόνισε πως η απρόσμενη ήττα ήταν καθοριστικά δική του ευθύνη και ξεκαθάρισε πως θα επιδιώξει να κάνει περισσότερα παιχνίδια στο γρασίδι εν όψει του Γουίμπλεντον.

Σε ερώτηση του Gazzetta για το αν κρατάει κάτι θετικό από το τουρνουά, ο Τσιτσιπάς είπε: «Τα τελευταία τρία γκέιμ από το σημερινό ματς. Μου δίνουν μια ιδέα για το τι λειτουργεί με το στιλ παιχνιδιού μου. Υπάρχει απογοήτευση φυσικά, αλλά τα τελευταία δύο σέρβις γκέιμ του ήτανε πολύ καλά από πλευράς μου. Ωστόσο, κατάφερε κι έκανε τρία καταπλητικά σερβίς στα τρία μπρέικ πόιντ για τα οποία δεν μπορείς να πεις κάτι, το ένα ήταν πάνω στη γραμμή, το άλλο ήταν πολύ ανοιχτό και ουσιαστικά άπιαστο. Συνεχίζω να δουλεύω σκληρά».

