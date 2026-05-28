Πεπ Γκουαρδιόλα: Λύγισε από τις αφιερώσεις των οπαδών της Σίτι
Η έκφραση «τέλος εποχής» χρησιμοποιείται ίσως υπερβολικά συχνά πλέον, εντούτοις στην περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα και της Μάντσεστερ Σίτι, αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση στις γαλάζιες γειτονιές της πόλης.
Ο Καταλανός αποχώρησε μετά από μία δεκαετία γεμάτη τίτλους, κατά την οποία κατάφερε να αλλάξει το στάτους του συλλόγου. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Πολίτες δε, μπορούμε να διακρίνουμε τον εμβληματικό προπονητή να λυγίζει παρακολουθώντας τα μηνύματα που του έστειλαν φίλοι της Σίτι προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για όσα πέτυχε.
Το βίντεο έχει διάρκεια περίπου 6,5 λεπτών και προκαλεί παράλληλα συγκίνηση αλλά και θαυμασμό για τον αντίκτυπο που είχαν τα πεπραγμένα του Πεπ στο Έτιχαντ. Γιατί οι τίτλοι φυσικά αποτελούν τεκμήριο της πορείας ενός προπονητή, ωστόσο τα λόγια των απλών οπαδών, έχουν τη δική τους αξία.
Pep reacts to heartfelt messages from City fans 🩵 pic.twitter.com/r1bvDk6UQJ— Manchester City (@ManCity) May 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.