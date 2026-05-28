Η Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε ένα απίστευτο βίντεο, όπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρακολουθεί βουρκωμένος οπαδούς των Πολιτών να τον ευχαριστούν για όσα πέτυχε.

Η έκφραση «τέλος εποχής» χρησιμοποιείται ίσως υπερβολικά συχνά πλέον, εντούτοις στην περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα και της Μάντσεστερ Σίτι, αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση στις γαλάζιες γειτονιές της πόλης.

Ο Καταλανός αποχώρησε μετά από μία δεκαετία γεμάτη τίτλους, κατά την οποία κατάφερε να αλλάξει το στάτους του συλλόγου. Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Πολίτες δε, μπορούμε να διακρίνουμε τον εμβληματικό προπονητή να λυγίζει παρακολουθώντας τα μηνύματα που του έστειλαν φίλοι της Σίτι προκειμένου να τον ευχαριστήσουν για όσα πέτυχε.

Το βίντεο έχει διάρκεια περίπου 6,5 λεπτών και προκαλεί παράλληλα συγκίνηση αλλά και θαυμασμό για τον αντίκτυπο που είχαν τα πεπραγμένα του Πεπ στο Έτιχαντ. Γιατί οι τίτλοι φυσικά αποτελούν τεκμήριο της πορείας ενός προπονητή, ωστόσο τα λόγια των απλών οπαδών, έχουν τη δική τους αξία.