Η Κόκο Γκοφ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Grand Slam, η 18χρονη Αμερικανίδα μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ και να γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ στον τελικό του Roland Garros, όμως η πορεία της στο γαλλικό Όπεν αποτέλεσε ένα καλό μάθημα.

Η νεαρά από τις ΗΠΑ στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τη Σβιόντεκ, για την πορεία της στο γαλλικό Όπεν στο μονό, καθώς την Κυριακή (7/4) με συμπαίκτρια την Τζέσικα Πεγκούλα θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών.

Για τα αισθήματά της μετά τον τελικό: «Είμαι υπερήφανη που έφτασα εδώ. Θα μάθω από αυτήν την ήττα. Δάκρυσα, γιατί ήταν δύσκολο να διαχειριστώ το συναίσθημα, είμαι ευτυχισμένη και λυπημένη ταυτόχρονα».

Για την αντίδρασή της μετά το πρώτο σετ: «Στο δεύτερο σετ ήθελα να μην είμαι απλώς παθητική, να κερδίσω ένα, δύο γκέιμ, κατι που κατάφερα, η Σβιόντεκ έκανε μερικά λάθη».



Για την αντίπαλό της: «Νομίζω ότι απλά η Σβιόντεκ ήταν καλύτερη. Δεν σκέφτομαι τα στατιστικά πριν από το ματς, όποια παίκτρια κι αν ήταν θα είχα λίγο άγχος δεδομένου ότι ήταν τελικός. Ήταν βέβαια δύσκολο να παίζεις με κάποια που είχε 34 νίκες στη σειρά. Τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια, αλλάζει κατεύθυνση στο παιχνίδι πολύ γρήγορα. Παίζει στις γραμμές, δεν σου δίνει χρόνο να αντιδράσεις, κάτι που είναι πολύ δύσκολο στη χωμάτινη επιφάνεια».

Για το πώς έφτασε ως εδώ: «Κατά τη διάρκεια του τουρνουά συνειδητοποίησα ότι το κλειδί είναι να παίζεις απλό τένις, να μην τα παίνεις όλα πολύ σοβαρά, για να μην έχεις άγχος. Αρκετοί παίκτες μπλοκάρουν όταν φτάσουν στα ημιτελικά».

Για το αν είχε άγχος: «Όχι τόσο πολύ, έχασα δύο γκέιμ στην αρχή και ίσως εκεί είχα λίγα νεύρα, αλλά στο δεύτερο σετ νομίζω ότι είχα διαφορετική νοοτροπία».

"Tomorrow, I'm gonna wake up and be really proud of myself"#RolandGarros | @CocoGauff pic.twitter.com/GZjzOhMma5