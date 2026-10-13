Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μετά το σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ (3-1), πρόσφερε μία παθιασμένη ομιλία στους παίκτες του και τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πίστη σε αυτό που χτίζεται.

Η Καλαμάτα έκανε το... απροσδόκητο και έφερε νίκη στην αναμέτρηση της με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την Δευτέρα (12/10), επικρατώντας με 3-1.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο 24χρονος Κένεθ Βάργκας που κατάφερε να βρει δίχτυα δύο φορές ('28,'56) αλλά και το γκολ του Ντάβιντ Κουρμινόφσκι ('64) μόλις δύο λεπτά αφού ο δικέφαλος του Βορρά έμεινε με 10 παίκτες μετά την κόκκινη του Αντώνη Τσιφτσή.

Ο τεχνικός της Μαύρης Θύελλας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να τους συγχαρεί και να τους υπενθυμίσει πως είναι για όλα ικανοί εάν συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά: «Μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά πρώτα προέχει η συγκέντρωση, η σκληρή δουλειά και η πίστη σε αυτό που χτίζουμε», είπε συγκεκριμένα.