Η ιστορική νίκη της Καλαμάτας με 3-1 στην Τούμπα έβαλε τέλος στο εντός έδρας αήττητο σερί 23 αγώνων του ΠΑΟΚ στη Super League.

Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα (1-3) το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) δεν αποτέλεσε μόνο ένα μεγάλο αγωνιστικό πισωγύρισμα για τον «Δικέφαλο», αλλά έβαλε τέλος και σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί που είχε δημιουργήσει στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» μετρούσαν 23 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα στην έδρα τους για το πρωτάθλημα της Super League, με την τελευταία εντός έδρας ήττα να καταγράφεται στις 2 Φεβρουαρίου 2025, όταν η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 2-1 στη Θεσσαλονίκη.

Από εκείνο το βράδυ μέχρι και την αναμέτρηση με την Καλαμάτα μεσολάβησαν 617 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων ο ΠΑΟΚ παρέμεινε αήττητος στην Τούμπα σε αγώνες πρωταθλήματος, με απολογισμό 19 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Η «Μαύρη Θύελλα», ωστόσο, κατάφερε όχι μόνο να βάλει τέλος σε αυτό το σερί, αλλά και να γράψει τη δική της ιστορία. Το 3-1 αποτέλεσε την πρώτη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα, την πρώτη της απέναντι στον ΠΑΟΚ σε επίπεδο πρωταθλήματος και την πρώτη φορά που σημείωσε τρία γκολ κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Μέχρι τη συνάντηση της Δευτέρας, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε το αήττητο απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας σε 14 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, εντός και εκτός έδρας, με επτά νίκες και επτά ισοπαλίες. Ειδικότερα στην Τούμπα, είχε απολογισμό έξι νικών και μίας ισοπαλίας, το 1-1 της 3ης Δεκεμβρίου 1995.

Οι δύο ομάδες είχαν να αναμετρηθούν από τις 28 Ιανουαρίου 2001, όταν ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 7-1. Στην επιστροφή της στην Τούμπα, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια, η Καλαμάτα κατάφερε να ανατρέψει την παράδοση και να υποχρεώσει τον «Δικέφαλο» στην πρώτη εντός έδρας ήττα του στο πρωτάθλημα έπειτα από σχεδόν 20 μήνες.