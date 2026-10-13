NBA: Με μπροστάρη τον Έντουαρντς οι Τίμπεργουλβς υπέταξαν τους Νικς
Η preseason του NBA συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, επτά μέρες πριν το επίσημο πρώτο τζάμπολ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι Τίμπεργουλβς του εντυπωσιακού Άντονι Έντουαρντς (26 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ) επικράτησαν των πρωταθλητών Νιου Γιορκ Νικς με 122-104, ενώ οι Ατλάντα Χοκς άλωσαν την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (113-110), με τον Τζοκ Λαντέιλ να ξεχωρίζει για τα «Γεράκια», καταγράφοντας 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 μπλοκ.
Η Μινεσότα με εξαίρεση το τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν κυριαρχική και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στους Νεοϋορκέζους, που ακόμη δείχνουν ανέτοιμοι. Ο ηγέτης και αστέρας των κατόχων του δαχτυλιδιού, Τζέιλεν Μπράνσον, ήταν ο κύριος επιθετικός εκφραστής της ομάδας του, τελειώνοντας τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.
coming home with a dub. https://t.co/aoz1ieXPp1— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 13, 2026
Η Ατλάντα, που είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημα κόντρα στους Θάντερ, παίρνοντας στο τέλος το «ροζ φύλλο». Για τους ηττημένους, ο rookie Μπένετ Στίρτζ, ήταν εκπληκτικός σκοράροντας 26 πόντους, ενώ μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.
Hawks Win! https://t.co/GQGXRfPMUv— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 13, 2026
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