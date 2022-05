Με χαμόγελα η Μαρία Σάκκαρη άρχισε τις προπονήσεις στα γήπεδα του Παρισιού εν όψει του Roland Garros.

Στο Παρίσι βρίσκεται ήδη η Μαρία Σάκκαρη που αύριο (19/5) θα μάθει το «μονοπάτι» της στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros.

Έκανε μάλιστα και την πρώτη της προπόνηση γεμάτη χαμόγελο, έχοντας αφήσει στην άκρη τον πικρό αποκλεισμό από την Ονς Τζαμπέρ στον ημιτελικό της Ρώμης.

Η Ελληνίδα τενίστρια στην live κατάταξη βρίσκεται στο Νο3 για την επόμενη εβδομάδα και θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στο Παρίσι τις επόμενες δύο εβδομάδες, μετά τον περσινό ημιτελικό που ήταν και ο πρώτος της καριέρας της σε grand slam.

2021 semi-finalist at work



Always a pleasure to have you back, @mariasakkari #RolandGarros pic.twitter.com/Ai9eys2VcU