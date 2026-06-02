Ο Ενρίκε Ρικέλμε αποκάλυψε τον θρύλο της Ρεάλ Μαδριτης που θα έχει για Αθλητικό διευθυντή, αν φυσικά κερδίσει τις εκλογές.

Οι εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζουν, καθώς την Κυριακή 7 Ιουνίου, Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε θα τεθούν αντιμέτωποι, με τον κόσμο της «βασίλισσας» να αποφασίζει την επόμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ανταγωνιστής του Φλορεντίνο συνεχίζει τις αποκαλύψεις αναφορικά με το πλάνο του αλλά και τους ανθρώπους που θα έχει στο πλάι του, εφόσον φυσικά εκλεγεί.

Έτσι, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας γνωστοποίησε το όνομα του θρύλου των «Μερένγκχες», με τον οποίο έχει συμφωνήσει να αναλάβει χρέη Αθλητικού διευθυντή. Πρόκειται για τον μεγάλο Ραούλ, έναν από τους κορυφαίους στράικερ της ιστορίας, όχι μόνο της Ρεάλ αλλά του αθλήματος γενικότερα.

«Ναι, το έχω ήδη οριστικοποιήσει. Είναι Ισπανός. Για αυτό το πρότζεκτ, και δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης του συλλόγου, πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτές τις αξίες, σε αυτόν τον Μαδριτισμό, στο DNA. Πρέπει να είναι ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, συνοδευόμενος από κορυφαίους επαγγελματίες, κάποιος που έχει παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης σε πάνω από 740 αγώνες, 16 σεζόν, έχει σκοράρει πάνω από 300 γκολ και έχει πάνω από 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα...

Δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει καλύτερα το Μπερναμπέου. Και αυτό είναι το άτομο που έχουμε επιλέξει. Είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί ενός αθλητικού πρότζεκτ όπως αυτό που έρχεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ο Ραούλ Γκονζάλες Μπλάνκο. Αν γίνω πρόεδρος, ο Ραούλ θα είναι ο αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης».